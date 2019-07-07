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    «I'm ukrainian Tyson». Відео миті знайомства Беленюка з Тайсоном

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    &laquo;Залізний Майк&raquo; і&nbsp;&laquo;Український Тайсон&raquo; - «I'm ukrainian Tyson». Відео миті знайомства Беленюка з Тайсоном
    «Залізний Майк» і «Український Тайсон»
    Instagram Жана Беленюка

    Наш борець не знітився перед легендою

    Під час візиту легендарного американського боксера Майка Тайсона в Україну з ним фотографувалися не лише журналісти, які, складається враження, завітали туди саме заради тих світлин і фрази про «найсильнішого Ломаченка» і «невідомого Усика».

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    З «Залізним Майком» селфі зробив зокрема й новоспечений чемпіон Європейських ігор з греко-римської боротьби, чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи і срібний призер Олімпіади Жан Беленюк.

    «I'm ukrainian Tyson», - представився темношкірий українець перед фотомиттю.

    Жана Беленюка й справді іноді називають «Українським Тайсоном».

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