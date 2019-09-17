Український борець Теміров побореться за бронзу чемпіонату світу (відео)



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Ленур Теміров близький до другої поспіль бронзи чемпіонату світу Скрін-шот

Ленур може стати призером першості планети вдруге поспіль

Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров, який представляє вагову категорію до 60 кг, під час сьогоднішньої вечірньої сесії, яка розпочнеться о 15:00 за київським часом в казахстанській столиці Нур-Султані, спробує здобути бронзу чемпіонату світу.

Суперником Ленура буде срібний призер чемпіонату світу-2017 Майрамбек Айнаґулов з Казахстану.

Шлях до медальної сутички Теміров розпочав з чистої перемоги на туше над Абденнуром Лауні з Алжиру.

Теміров - Лауні

В 1/8 фіналу Ленур впевнено переміг американця Ільдара Хафізова – 8:2.

Теміров - Хафізов

Ось лишень із чвертьфіналом проти чинного чемпіона світу Сєрґєя Ємеліна з РФ не склалося – дострокова поразка 0:10.

Ємелін - Теміров

Оскільки росіянин вийшов у фінал, Теміров продовжив боротьбу у втішному турнірі, переміг там 3:2 румуна Развана Арнауца і побореться за другу бронзову нагороду чемпіонату світу поспіль.

«Главком» уже повідомляв, що розпочався чемпіонат світу для українських греко-римлян невдало

– з чотирьох швидких поразок. Правда, представник категорії до 82 кг Юрій Шкрюба завдяки своєму кривднику Рафіґу Хусейнову, який вийшов у фінал, через втішний турнір пробрався до бронзової сутички. І програв її 0:7 іранцеві Саєду Абдвалі.

Абдвалі - Шкрюба

Втім, усі невдачі компенсувала тріумфальна перемога Жана Беленюка, який здобув золото у ваговій категорії до 87 кг.

Інші наші представники виступили невдало. Крім уже згадуваних Петрика, Грушина і Євтушенка, після перших сутичок припинили змагання Артур Політаєв (до 67 кг), Микола Крисов (до 97 кг) і Микола Кучмій (до 130 кг).

Володимир Яковлєв (до 77 кг) у першій сутичці достроково, 10:0, здолав катарця Бахіта Шаріфа Бадра, але в 1/8-й програв 2:5 майбутньому фіналістові Тамашеві Льорінцеві з Угорщини. Втішний турнір теж склався для Володимира невдало: за рахунку 3:3 він програв узбекові Джеґасбаєві Бердімуратову.