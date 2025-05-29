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«Кривбас» відмовився від участі у дитячому турнірі в Катарі через росіян

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Кривбас» відмовився від участі у дитячому турнірі в Катарі через росіян
Дитячі змагання мають відбутись з 30 травня по 4 червня у столиці країни – місті Доха

Футбольна академія клубу «Кривбас» отримала запрошення від Академії Aspire у Катарі

Футбольний клуб «Кривбас» вимушений був відмовитись від участі у дитячих змаганнях, які проводитиме Aspire Academy в Катарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт криворізького клубу.

Футбольна академія клубу «Кривбас» отримала запрошення від Академії Aspire у Катарі до участі в тренувальному таборі своїх юних футболістів. Це вікові групи U-13, U-14 та U-15. Захід має відбутись з 30 травня по 4 червня у столиці країни – місті Доха.

Днями організатори повідомили ФА «Кривбас», що в тренувальному таборі у квітні 2025 брали участь російські команди. Через це футбольний клуб «Кривбас» вимушений був відмовитись від участі у змаганнях, які проводитиме Aspire Academy в Катарі.

Нагадаємо, збірна України бойкотуватиме чемпіонаті світу-2025 з дзюдо

Рішення про бойкот ФДУ ухвалила після того, як Міжнародна федерація дзюдо (IJF) дозволила Білорусі змагатися на чемпіонаті світу з використанням державної символіки.

Федерація дзюдо України у своїй заяві щодо бойкоту посилається на наказ Міністерства молоді та спорту України від липня 2023 року, який забороняє українцям змагатися на одних турнірах зі спортсменами Росії та Білорусі, якщо ті офіційно представляють свої країни.

Україна вже вдруге бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо: у 2023 році наша збірна не брала участь у світовій першості через допуск Росії та Білорусі до змагань в нейтральному статусі.

Чемпіонат світу 2025 року з дзюдо відбудеться 13-20 червня в Будапешті (Угорщина). 

Варто зазначити, що IJF на чолі з Візером вже кілька років допускає до змагань прихильників війни з Росії.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ діти ФК «Кривбас»

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