«Барселона» та «Реал» привітали Льва XIV з обранням на престол

«Барселона» побажала Леву XIV папства, наповненого миром та порозумінням між народами

«Барселона» та «Реал» привітали нового Папу Римського Лева XIV із обранням на престол. Про це повідомляє «Главком».

«Реал Мадрид» – його президент і правління – вітають нового папу римського Лева XIV і бажають йому світлого майбутнього на чолі Католицької церкви та християнської спільноти, будучи впевненими, що його понтифікат сприятиме подальшому поглибленню миру, солідарності, братерства та справедливості», – йдеться у повідомленні мадридського клубу.

«Барселона» побажала новому понтифіку Леву XIV папства, наповненого миром та порозумінням між народами.

Нагадаємо, 8 травня новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії. Президент України Володимир Зеленський та очільник США Дональд Трамп вже привітали з обранням американського Папу Римського.

69-річний Роберт Превост – американець, який провів більшу частину своєї кар'єри як місіонер у Перу і відносно невідомий на світовій арені. «Главком» розповідає, що відомо про нового Папу Римського.

Незадовго до цього, з димаря Сикстинської капели у Ватикані пішов білий дим. Це означало, що під час голосування кардинали обрали нового Папу Римського.

У перший день конклаву з димаря йшов чорний дим, що означало, що кардинали не змогли дійти згоди. Перед початком конклаву кардинали склали урочисті присяги про дотримання суворої таємниці – її порушення карається відлученням від церкви.