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Затверджено дати і час початку матчів плей-оф за право участі в УПЛ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Затверджено дати і час початку матчів плей-оф за право участі в УПЛ
З Першої ліги до УПЛ вже вийшли «Епіцентр» та СК «Полтава»

Обидва матчі «Лівого Берега» з «Металістом 1925» відбуватимуться на стадіоні «Лівого Берега»

Дирекція Української прем'єр-ліги (УПЛ) затвердила дати проведення та час початку матчів плей-оф за право участі в Чемпіонаті УПЛ сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Плей-офф

29 травня (четвер)

  • «Кудрівка» – «Ворскла» 15:30
  • «Лівий Берег» – «Металіст» 1925 18:00

1 червня (неділя)

  • «Ворскла» – «Кудрівка» 13:00
  • «Металіст 1925» – «Лівий Берег» 15:30

Варто зазначити, що свій домашній поєдинок «Кудрівка» гратиме в Києві на стадіоні «Оболонь». Обидва матчі «Лівого Берега» з «Металістом 1925» відбуватимуться на стадіоні «Лівого Берега».

З Першої ліги до УПЛ вже вийшли «Епіцентр» та СК «Полтава», а «Чорноморець» та «Інгулець» понизилися у класі і проведуть наступний сезон у Першій лізі.

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальне пенальті не забив Олександр Караваєв.

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України. Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу. На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук. Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

Теги: УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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