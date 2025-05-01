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Експерти визначили найкращого тренера та гравця 16 туру УПЛ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Експерти визначили найкращого тренера та гравця 16 туру УПЛ
Владислав Ванат забив два голи у центральному поєдинку 16 туру

Звання найкращого гравця також отримав представник «Динамо» – Владислав Ванат

Українська Прем’єр-Ліга продовжує відзначати героїв сезону 2024/25, дочекавшись догравання матчу «Інгулець» – «Зоря», склала символічну збірну 16-го туру Чемпіонату УПЛ, а також назвала найкращого гравця та найкращого тренера 16-го туру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УПЛ.

В опитуванні від УПЛ ТБ взяли участь Юрій Вірт, Олег Дулуб, Володимир Звєров, Богдан Костюк, Олександр Костюк, Мирослав Небесник, Віталій Похвала, Гліб Скрипченко, Андрій Ткачук, Максим Фещук, Микола Цимбал та Владислав Шалота.

Від журналістів голосували Ілля Береза (Football.ua), Дмитро Ватрас («Трибуна»), Едуард Кінзерський («Спорт Арена»), Андрій Ковальський (ICTV), Сергій Лук’яненко (MEGOGO), Андрій Павлечко (NV), Віталій Пасічний («Чемпіон»), Олександр Попов («Динамо» від Шурика»), Артем Россінський («СпортОбоз»), Ігор Семйон (Ua-football), Сергій Ситник («Футбум»), Євген Сідаш («Динамоманія»), Михайло Смоловий («Та То Таке»), Андрій Столярчук («Суспільне Спорт»), Андрій Тодос («Зоря Лондонськ»), Антон Федорців (iSport), Михайло Юхименко («Футбол 24»), Євген Ясенов («Террикон»).

Експерти визначили найкращого тренера та гравця 16 туру УПЛ фото 1

Найкращим тренером 16-го туру група з 30-ти експертів визнала Олександра Шовковського: його «Динамо» у протистоянні з прямим конкурентом за чемпіонське звання – «Олександрією» (перед матчем 16-го туру обидві команди мали по 37 очок) – здобуло перемогу з рахунком 3:0. До топ-3 рейтингу туру увійшли також Владислав Лупашко («Карпати» розгромили «Верес» – 5:0) та Віталій Первак («Лівий Берег» поклав на лопатки ЛНЗ – 3:1).

Звання найкращого гравця також отримав представник «Динамо» – герой центрального матчу 16-го туру Владислав Ванат, автор двох голів у ворота «Олександрії». Трохи поступився йому інший автор двох голів в турі – Амбросій Чачуа («Карпати» в матчі з «Вересом»), а до топ-5 рейтингу туру увійшли також Денис Мірошніченко («Карпати», автор трьох асистів), Руслан Дедух («Лівий Берег», два голи у ворота ЛНЗ) та Георгій Судаков («Шахтар»).

Загалом експерти згадували 20 футболістів та 7 тренерів на звання героїв 16-го туру, а також 57 кандидатів до символічної збірної.

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

Після раннього пропущеного м'яча «Арсенал» намагався перехопити ініціативу, і в другому таймі Мікель Меріно навіть відзначився голом, який, однак, був скасований через офсайд після перегляду VAR.

Голкіпер «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував свою команду, зокрема, після ударів Леандро Троссарда та Габріеля Мартінеллі.​

Матч-відповідь відбудеться 7 травня на «Парк де Пренс» у Парижі. «Арсеналу» необхідно перемагати, щоб пробитися до фіналу, який відбудеться 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ чемпіонат України

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