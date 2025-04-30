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У Франції 14-річний футболіст помер після зупинки серця під час гри

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Франції 14-річний футболіст помер після зупинки серця під час гри
Футбольний поєдинок у Франції закінчився трагедією

Хлопця на гелікоптері доставили до лікарні, але врятувати його не вдалося

14-річний футболіст французької юнацької команди «Обервіль» Усман Діабі  помер після зупинки серця, яка сталася під час футбольного матчу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.

У юного футболіста сталася зупинка серця під час матчу проти «Осера», який проходив минулими вихідними. Хлопець втратив свідомість, після чого його реанімували і на гелікоптері доставили до лікарні Діжона. У середу, 30 квітня, юний футболіст пішов із життя.

Нагадаємо, кіберспортивний клуб Fnatic повідомив про смерть легендарного польського кіберспортсмена Мачея «Shushei» Ратушняка – переможця першого чемпіонату світу з League of Legends, який відбувся у червні 2011 року.

Ратушняку було 36 років. Причина його смерті не повідомляється.

«Вчора ми втратили легенду – Shushei. Він був частиною неймовірної команди Fnatic, яка виграла перший Worlds і започаткувала фандом для наших шанувальників. Наші думки з його друзями та сім'єю», – йдеться у зверненні Fnatic

На турнірі у 2011 році Ратушняк не лише посів перше місце зі своєю командою, але й був визнаний найкращим гравцем за підсумками чемпіонату.

Shushei продовжував професійну кар'єру в League of Legends до 2013 року, після чого пішов із кіберспорту.

До слова, учасник мадридського напівмарафону Movistar Madrid Medio Maratón помер після раптової зупинки серця за 500 метрів до фінішу.

Напівмарафон проходив у столиці Іспанії. Участь у ньому взяли близько 27 тисяч бігунів.

36-річний чоловік знепритомнів за 500 метрів до фінішу, медсестра відразу почала йому надавати допомогу, після чого його госпіталізували до однієї з лікарень Мадрида, де спортсмен помер.

Через проблеми із серцем помер також інший 20-річний учасник змагань. Він був доставлений до лікарні у важкому стані, але лікарі не змогли його врятувати.

Зазначається, що у ході напівмарафону медичні бригади надали допомогу 50 учасникам.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть

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