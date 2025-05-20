Ліга націй серед жінок: Україна оголосила склад на матчі з Албанією та Хорватією

Матч між Хорватією та Україною відбудеться 3 червня в містечку Карловац на стадіоні «Бранко Чавлович-Чавлек»

Після чотирьох турів жіночої Ліги націй Україна лідирує у групі B4

Жіноча збірна України оголосила імена футболісток, які готуватимуться до двох поєдинків Ліги націй-2025 проти збірних Албанії та Хорватії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ

Наставник української команди Володимир Пятенко розраховує на 24 футболісток.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарина Бондарчук («Металіст 1925» Харків), Катерина Боклач («Нант», Франція).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі – «Ворскла» Полтава), Дар’я Апанащенко, Ольга Басанська, Леся Ольхова (усі – «Металіст 1925» Харків), Любов Шматко («Фомгет», Туреччина).

Півзахисники: Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві – «Колос» Ковалівка), Яна Калініна («Ворскла» Полтава), Натія Панцулая, Анна Петрик, Вікторія Гірин (усі – «Металіст 1925» Харків), Дар'я Івкова («Сістерс» Одеса), Ніколь Козлова («Глазго Сіті», Шотландія), Яна Малахова («Мура», Словенія).

Нападники: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Єлизавета Молодюк («Металіст 1925» Харків), Ольга Овдійчук («Фомгет», Туреччина), Інна Глущенко («Лілль», Франція).

Поєдинок жіночих збірних України та Албанії, який є для синьо-жовтих номінально домашнім, пройде 30 травня у хорватському місті Вараждин на стадіоні NK Varaždin. Початок зустрічі – о 21:00.

Матч між Хорватією та Україною відбудеться 3 червня в містечку Карловац на стадіоні «Бранко Чавлович-Чавлек». Зустріч розпочнеться також о 21:00.

Після чотирьох турів жіночої Ліги націй Україна лідирує у групі B4. У активі збірної три перемоги та одна нічия. Для того, щоб гарантувати собі перше місце в групі, Україні достатньо перемогти в одному з двох заключних матчів.

Нагадаємо, у жіночому чемпіонаті України з футболу завершилися матчі останнього, 10-го туру другого етапу змагань. За їхніми підсумками визначилася чемпіонка України, якою втретє поспіль стала полтавська «Ворскла».