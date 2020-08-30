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    У Білорусі погрожують покарати футбольний клуб за гасло «Мы з народам»

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    Гравці клубу&nbsp;&laquo;Крумкачи&raquo; у футболках, через які тепер мають неприємності - У Білорусі погрожують покарати футбольний клуб за гасло «Мы з народам»
    Гравці клубу «Крумкачи» у футболках, через які тепер мають неприємності
    Світлина із соцмереж

    Білоруські спортсмени страждають за громадянську позицію

    Білоруський футбольний клуб першої ліги «Крумкачи» з Мінська отримав застереження від національної Федерації за прояв громадянської позиції напередодні одного з матчів офіційного календаря.

    Гравці «Крумкачи» вийшли на гру в футболках на підтримку людей, які протистоять режимові Лукашенка, вимагають проведення чесних виборів і покарання за перевищення повноважень силовиків.

    «Білоруська федерація футболу винесла попередження футбольній команді «Крумкачи». У минулому матчі ті вийшли в футболках «Мы з народам» - йдеться в офіційному повідомленні АБФФ.

    Додамо, що не цурається публічно говорити про свою участь у протестах колишній тренер клубу «Крумкачи», львівських «Карпат» і одеського «Чорноморця» Олег Дулуб.

    Нагадаємо, що раніше акцію в пам’ять про фаната своєї команди Микиту Кривцова, який загинув у процесі протестів, провели гравці і тренери іншого білоруського першолігового клубу «Молодечно».

    Натомість із легкоатлетами, які підписали лист з вимогами до влади про проведення чесних виборів і покарання тих силовиків, які брали участь у розправах над земляками, провів розмову особисто міністр спорту Республіки Білорусь

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    Білорусь НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Лукашенко спорт поза політикою Олег Дулуб ФК «Крумкачи»
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