Реакція на провал: Федерація хокею України декларує бажання створити єдину програму підготовки



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Молоді українські хокеїсти можуть готуватися за єдиною програмою Іван Вербицький

Наразі вже створена відповідна комісія

Після чергового провалу збірної України на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В Федерація хокею України заворушилася. На офіційному сайті організації з'явилася інформація, що ФХУ розпочинає роботу над програмою підготовки хокеїстів.

У проекті під назвою «Єдина національна програма підготовки хокеїстів» буде висвітлено широкий спектр проблем, актуальних для виховання гармонійної особистості в умовах спортивної школи, запропоновані основні пріоритети для успішного навчання та розвитку майбутніх хокеїстів, аж до планів-конспектів тренувальних занять.

Програма підготовки хокеїстів міститиме основні поняття філософії поетапного формування успішного спортсмена, визначатиме основні характеристики базових навичок, обов'язкових до засвоєння в залежності від ступеню розвитку юного хокеїста.

Розпорядженням президента ФХУ затверджено склад комісії для розробки програми у найкоротші терміни. Найкращі тренери країни, педагогічні фахівці, представники спортивної науки увійшли до комісії, очолив яку ректор Національного університету фізичної культури та спорту, професор Євген Імас.

Планується, що у документі будуть зібрані базові хокейні вправи з катання, техніки контролю шайби, методики із спеціальної та загальної фізичної підготовки, приклади правильного спортивного харчування.

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