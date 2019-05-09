Визначилися суперники українських збірних з хокею на наступних чемпіонатах світу



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Більшості наших команд приготована доля аутсайдера ХК «Донбас»

Місця проведення турнірів визначаться на конгресі IIHF

Після завершення дорослих чемпіонатів світу в дивізіонах 1A і 1B визначилися всі суперники збірних України у майбутньому сезоні-2019/2020.

Наші національна, молодіжна (U20) і юніорська (U18) команди виступлять на чемпіонатах світу в дивізіоні 1B, а жіноча збірна України - в дивізіоні 2B.

Суперники національної збірної України: Литва, Польща, Японія, Естонія, Сербія

Суперники молодіжної збірної України: Франція, Польща, Угорщина, Італія, Естонія

Суперники юніорської збірної України: Австрія, Угорщина, Італія, Словенія, Польща

Суперниці жіночої збірної України: Австралія, Нова Зеландія, Ісландія, Туреччина, Хорватія

Конгрес IIHF, на якому визначаться країни-господині майбутніх чемпіонатів світу, відбудеться під час елітного світової першості в Словаччині.