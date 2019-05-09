Визначилися суперники українських збірних з хокею на наступних чемпіонатах світу
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Місця проведення турнірів визначаться на конгресі IIHF
Після завершення дорослих чемпіонатів світу в дивізіонах 1A і 1B визначилися всі суперники збірних України у майбутньому сезоні-2019/2020.
Наші національна, молодіжна (U20) і юніорська (U18) команди виступлять на чемпіонатах світу в дивізіоні 1B, а жіноча збірна України - в дивізіоні 2B.
Суперники національної збірної України: Литва, Польща, Японія, Естонія, Сербія
Суперники молодіжної збірної України: Франція, Польща, Угорщина, Італія, Естонія
Суперники юніорської збірної України: Австрія, Угорщина, Італія, Словенія, Польща
Суперниці жіночої збірної України: Австралія, Нова Зеландія, Ісландія, Туреччина, Хорватія
Конгрес IIHF, на якому визначаться країни-господині майбутніх чемпіонатів світу, відбудеться під час елітного світової першості в Словаччині.