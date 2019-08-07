Легендарні Джокович та Надаль зіграють в Казахстані
Новак Джокович і Рафаель Надаль
sportskeeda.com
Провідні тенісисти світу проведуть в Нур-Султані благодійний поєдинок
Перша та друга ракетка світу серб Новак Джокович та іспанець Рафаель Надаль проведуть 24 жовтня благодійний поєдинок в Казахстані.
Усі залучені від організації матчу кошти будуть направлені на благодійність, інформує Національний олімпійський комітет Казахстану.
Джокович – переможець 16-ти турнірів серії Grand Slam. Він перший серед чоловіків виграв усі чотири турніри Grand Slam та всі дев’ять серії Мастерс.
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Надаль – переможець 18-ти турнірів серії Grand Slam. 12 разів вигравав Відкритий чемпіонат Франції.