Українці здобули два поспіль золота на домашньому чемпіонаті Європи зі стрибків у воду
Нашими чемпіонами став дует Кесар/Олефірчик і 17-річна Софія Лискун
У Києві триває чемпіонат Європи зі стрибків у воду. У другий змагальний день українці виграли відразу дві золоті нагороди.
Першими українськими чемпіонами став дует у синхронних стрибках з триметрового трампліна Вікторія Кесар/Станіслав Оліферчик.
Наші спортсмени посіли перше місце, випередивши німецьку пару Лу Мессенберґ/Тіна Пунцель на 3,6 бала. Третіми стали швейцарці Мішель Геймберґ/Йонатан Суков.
А відразу після того була ще одна українська перемога. 17-річна луганчанка Софія Лискун стала чемпіонкою Європи-2019 в стрибках з десятиметрової вишки. У фіналі вона випередила своїх головних конкуренток – голландку Селін ван Дьєн та росіянку Юлію Тімошиніну. 17-річна Лискун обійшла ван Дьєн майже на 30 балів.
Чемпіонат триватиме до 11 серпня. На турнірі розіграють 13 комплектів нагород та ліцензії на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.
Нагадаємо, два роки тому чемпіонат Європи також відбувався в Києві. Збірна України тоді фінішувала на першому загальнокомандному місці, здобула десять нагород – три золотих, чотири срібних і три бронзових.