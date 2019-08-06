Українці здобули два поспіль золота на домашньому чемпіонаті Європи зі стрибків у воду



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Чемпіонський стрибок Вікторії Кесар і Станіслава Олефірчика Павло Кубанов

Нашими чемпіонами став дует Кесар/Олефірчик і 17-річна Софія Лискун

У Києві триває чемпіонат Європи зі стрибків у воду. У другий змагальний день українці виграли відразу дві золоті нагороди.

Першими українськими чемпіонами став дует у синхронних стрибках з триметрового трампліна Вікторія Кесар/Станіслав Оліферчик.

Наші спортсмени посіли перше місце, випередивши німецьку пару Лу Мессенберґ/Тіна Пунцель на 3,6 бала. Третіми стали швейцарці Мішель Геймберґ/Йонатан Суков.

А відразу після того була ще одна українська перемога. 17-річна луганчанка Софія Лискун стала чемпіонкою Європи-2019 в стрибках з десятиметрової вишки. У фіналі вона випередила своїх головних конкуренток – голландку Селін ван Дьєн та росіянку Юлію Тімошиніну. 17-річна Лискун обійшла ван Дьєн майже на 30 балів.

Чемпіонат триватиме до 11 серпня. На турнірі розіграють 13 комплектів нагород та ліцензії на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.

Нагадаємо, два роки тому чемпіонат Європи також відбувався в Києві. Збірна України тоді фінішувала на першому загальнокомандному місці, здобула десять нагород – три золотих, чотири срібних і три бронзових.