Легендарний боксер Мейвезер назвав розмір свого статку

Непереможний американець став доларовим мільярдером і продовжує збагачуватися

Колишній чемпіон світу з боксу в п'яти вагових категоріях непереможний американець Флойд Мейвезер заявив, що є доларовим мільярдером. Причому став таким ще кілька років тому і рахунок його постійно збільшується. За словами Флойда, нині розмір його статку перевищує $1,2 млрд.

«Я вже досяг мільярда. Це сталося чотири роки тому. Зараз у мене більше $1,2 млрд.

З самого початку, з першого дня знав, що я найкращий у боксі. Я просто знав, що краще за всіх інших боксерів. Боксера сильнішого за мене ніколи не буде», – наводить слова Мейвезера Talk Sport.

Також Мейвезер розповів, скільки заробив за бої з Менні Пак’яо і Конором Макгрегором.

«Назвіть мені ще боксера, який за два бої заробив $650 млн. За бій з Пакьяо я заробив $300 млн, з Макгрегором – $350 млн», – додав він.

Раніше було оголошено, що легендарний Мейвезер вийде в ринг бити скандального блогера.