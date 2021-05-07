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    Легендарний боксер Мейвезер назвав розмір свого статку

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    Флойд Мейвезер любить гроші - Легендарний боксер Мейвезер назвав розмір свого статку
    Флойд Мейвезер любить гроші
    Фото з відкритих джерел

    Непереможний американець став доларовим мільярдером і продовжує збагачуватися

    Колишній чемпіон світу з боксу в п'яти вагових категоріях непереможний американець Флойд Мейвезер заявив, що є доларовим мільярдером. Причому став таким ще кілька років тому і рахунок його постійно збільшується. За словами Флойда, нині розмір його статку перевищує $1,2 млрд.

    «Я вже досяг мільярда. Це сталося чотири роки тому. Зараз у мене більше $1,2 млрд.

    З самого початку, з першого дня знав, що я найкращий у боксі. Я просто знав, що краще за всіх інших боксерів. Боксера сильнішого за мене ніколи не буде», – наводить слова Мейвезера Talk Sport.

    Також Мейвезер розповів, скільки заробив за бої з Менні Пак’яо і Конором Макгрегором.

    «Назвіть мені ще боксера, який за два бої заробив $650 млн. За бій з Пакьяо я заробив $300 млн, з Макгрегором – $350 млн», – додав він.

    Раніше було оголошено, що легендарний Мейвезер вийде в ринг бити скандального блогера.

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    Теги: бокс Конор МакГрегор Флойд Мейвезер
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