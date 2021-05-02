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    Ліктем під око: з’явився претендент на нокаут року

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    Іажи Прохазка вразив суддів - Ліктем під око: з’явився претендент на нокаут року
    Іажи Прохазка вразив суддів
    Фото з відкритих джерел

    Чеський боєць Прохазка яскраво переміг у поєдинку UFC

    У UFC назвали нокаут Іржі Прохазки в бою з Домініком Реєсом на UFC Вегас 25 одним з найкращих в році.

    «З'явився новий кандидат на звання нокауту року! Іржі Прохазка – просто гармата!» – йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці UFC Europe в «Твіттері».

    Зустріч Прохазки і Рейеса завершилася яскравим нокаутом ліктем від Іржі в другому раунді. Поєдинок був названий кращим боєм вечора. Для Реєса ця поразка стала третьою поспіль у UFC. Йому не вдалося реабілітуватися після двох поспіль поразок – від Джона Джонса і Яна Блаховіча. Прохазка проводив свій другий бій в UFC – в дебютному поєдинку він переміг Волкана Оздеміра в липні 2020 року.

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    Теги: бокс UFC
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