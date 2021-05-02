Ліктем під око: з’явився претендент на нокаут року

Чеський боєць Прохазка яскраво переміг у поєдинку UFC

У UFC назвали нокаут Іржі Прохазки в бою з Домініком Реєсом на UFC Вегас 25 одним з найкращих в році.

«З'явився новий кандидат на звання нокауту року! Іржі Прохазка – просто гармата!» – йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці UFC Europe в «Твіттері».

A new contender for KO of the Year has emerged!



@Jiri_BJP is a walking weapon! #UFCVegas25 pic.twitter.com/bKk2bsjMZE — UFC Europe (@UFCEurope) May 2, 2021

Зустріч Прохазки і Рейеса завершилася яскравим нокаутом ліктем від Іржі в другому раунді. Поєдинок був названий кращим боєм вечора. Для Реєса ця поразка стала третьою поспіль у UFC. Йому не вдалося реабілітуватися після двох поспіль поразок – від Джона Джонса і Яна Блаховіча. Прохазка проводив свій другий бій в UFC – в дебютному поєдинку він переміг Волкана Оздеміра в липні 2020 року.