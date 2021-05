Ліктем під око: з’явився претендент на нокаут року

У UFC назвали нокаут Іржі Прохазки в бою з Домініком Реєсом на UFC Вегас 25 одним з найкращих в році.

«З'явився новий кандидат на звання нокауту року! Іржі Прохазка – просто гармата!» – йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці UFC Europe в «Твіттері».

A new contender for KO of the Year has emerged!



@Jiri_BJP is a walking weapon! #UFCVegas25 pic.twitter.com/bKk2bsjMZE