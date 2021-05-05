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    Усик і Ждун потролили Всесвітню боксерську організацію

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    Олександр Усик втомився чекати - Усик і Ждун потролили Всесвітню боксерську організацію
    Олександр Усик втомився чекати
    Фото з відкритих джерел

    Український боксер поки що не може зустрітися з Джошуа в титульному поєдинку

    Поки Ентоні Джошуа і Тайсон Ф’юрі домовляються про об’єднавчий бій у суперважкій вазі, претендент на титульний поєдинок за версією WBO, де чемпіоном є Джошуа, Олександр Усик чекає на свою участь.

    Українець нагадав про себе Всесвітньої боксерської організації (WBO). Боксер запостив в соцмережах фото зі знаменитим Ждуном.

    «WBO, чекаю», – підписав знімок Олександр.

    Олександр Усик чекає. Фото/twitter
    Олександр Усик чекає. Фото/twitter

    Якщо Джошуа і Ф’юрі не домовляться, то WBO санкціонує поєдинок Ентоні з Усиком.

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    Теги: Александр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа
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