Усик і Ждун потролили Всесвітню боксерську організацію

Український боксер поки що не може зустрітися з Джошуа в титульному поєдинку

Поки Ентоні Джошуа і Тайсон Ф’юрі домовляються про об’єднавчий бій у суперважкій вазі, претендент на титульний поєдинок за версією WBO, де чемпіоном є Джошуа, Олександр Усик чекає на свою участь.

Українець нагадав про себе Всесвітньої боксерської організації (WBO). Боксер запостив в соцмережах фото зі знаменитим Ждуном.

«WBO, чекаю», – підписав знімок Олександр.

Олександр Усик чекає. Фото/twitter

Якщо Джошуа і Ф’юрі не домовляться, то WBO санкціонує поєдинок Ентоні з Усиком.