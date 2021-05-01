Названа умова реваншу Ломаченка з Лопесом

Український боксер має піднятися в іншу вагову категорію

Теофімо Лопес, який відібрав чемпіонські пояси у Василя Ломаченка, готовий буде дати реванш українцу. Про це заявив батько Теофімо Лопес-старший. Він захоплюється нашим бійцем і назвав умову, за якої поєдинок може відбутися.

«Звичайно, ми дамо реванш Ломаченку. Але ми не будемо опускатися у легку вагу. Йому доведеться піднятися до 63,5 кг. Скільки часу мій син б'ється у легкій вазі? Сім-вісім років. Але нам потрібно підійматися вище. Я змушую свого сина страждати через це. Але після надходження великої пропозиції я сказав Теофімо, щоб він забив та бився», — розповів Теофімо-старший в інтерв'ю Punsh Drunk Boxing.

Ломаченко наступний поєдинок проведе 26 червня у Лас-Вегасі проти японця Масайоші Накатані. Лопес свій перший захист чемпіонських титулів проведе 5 червня проти австралійця Джорджа Камбососа.