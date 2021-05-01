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    Названа умова реваншу Ломаченка з Лопесом

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    Василь Ломаченко зможе взяти реванш у Теофімо Лопеса в іншій ваговій категорії - Названа умова реваншу Ломаченка з Лопесом
    Василь Ломаченко зможе взяти реванш у Теофімо Лопеса в іншій ваговій категорії
    Фото з відкритих джерел

    Український боксер має піднятися в іншу вагову категорію

    Теофімо Лопес, який відібрав чемпіонські пояси у Василя Ломаченка, готовий буде дати реванш українцу. Про це заявив батько Теофімо Лопес-старший. Він захоплюється нашим бійцем і назвав умову, за якої поєдинок може відбутися.

    «Звичайно, ми дамо реванш Ломаченку. Але ми не будемо опускатися у легку вагу. Йому доведеться піднятися до 63,5 кг. Скільки часу мій син б'ється у легкій вазі? Сім-вісім років. Але нам потрібно підійматися вище. Я змушую свого сина страждати через це. Але після надходження великої пропозиції я сказав Теофімо, щоб він забив та бився», — розповів Теофімо-старший в інтерв'ю Punsh Drunk Boxing.

    Ломаченко наступний поєдинок проведе 26 червня у Лас-Вегасі проти японця Масайоші Накатані. Лопес свій перший захист чемпіонських титулів проведе 5 червня проти австралійця Джорджа Камбососа.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко Теофімо Лопес
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