Легіонер «Ворскли» порівняв чемпіонати України та Росії

Різниці в грі команд двох чемпіонатів півзахисник Олів'є Тілль не відчуває

Футболіст з Луксембурга, який перебрався з російської «Уфи» до полтавської «Ворскли», порівняв чемпіонати Україти та Росії.

«У Росії крутяться набагато більші гроші. Клуби можуть дозволити собі купувати сильних гравців. Але парадокс в тому, що сам рівень російської ліги практично на одному рівні з українською, і мене це здивувало в чемпіонаті України з приємною боку. Тут кожна гра дуже важка і цікава. Не знаю, чи надовго затримаюся в Україні. Однак я щасливий тут!», – сказав Тілль в інтерв'ю журналу «Футбол».

«Ворскла» після восьми турів з 15 очками йде на 5-му місці турнірної таблиці. У «Динамо», яке лідирує, – 22.

Полтавці зіграють також в 1/8 фіналу Кубку України. На цьому тижні визначилися переможці попередньої стадії. Не обійшлося без сенсацій. До числа 16-ти найкращих пробився навіть клуб другої ліги.