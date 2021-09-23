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    Водій динамівського автобуса помер у дорозі. Футболісти не постраждали

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    Водій динамівського автобуса помер у дорозі. Футболісти не постраждали
    Фото: ФК Динамо

    Юнацька команда столичного клубу їхала на матч до Львова

    У четвер вранці, 23 вересня, команда «Динамо» U-19 вирушила на матч першості України з «Рухом» до Львова.

    Проте приїзд команди затягнувся. При виїзді автобуса з Києва стався серцевий напад у водія клубного автобуса «Динамо». Врятувати його не вдалося. Далі до Львова команда вирушила з іншим водієм.

    У турнірній таблиці юнацького чемпіонату «Динамо» посідає друге місце, відстаючи від донецького «Шахтаря» (24 очки) на три очка. «Рух» посідає третє місце, маючи в активі 18 очок, нагадує meta-ratings.

    22 вересня, нагадаємо, перша команда «Динамо» поступилася «Шахтарю» в матчі за Суперкубок України – 0:3. Після гри тренер киян Мірча Луческу відпустив кілька шпильок на адресу гравців і персоналу «Шахтаря». Пізніше слова румунського наставника прокоментував керманич «гірників» Роберто Де Дзербі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    Водій динамівського автобуса помер у дорозі. Футболісти не постраждали