Водій динамівського автобуса помер у дорозі. Футболісти не постраждали

Юнацька команда столичного клубу їхала на матч до Львова

У четвер вранці, 23 вересня, команда «Динамо» U-19 вирушила на матч першості України з «Рухом» до Львова.

Проте приїзд команди затягнувся. При виїзді автобуса з Києва стався серцевий напад у водія клубного автобуса «Динамо». Врятувати його не вдалося. Далі до Львова команда вирушила з іншим водієм.

У турнірній таблиці юнацького чемпіонату «Динамо» посідає друге місце, відстаючи від донецького «Шахтаря» (24 очки) на три очка. «Рух» посідає третє місце, маючи в активі 18 очок, нагадує meta-ratings.

22 вересня, нагадаємо, перша команда «Динамо» поступилася «Шахтарю» в матчі за Суперкубок України – 0:3. Після гри тренер киян Мірча Луческу відпустив кілька шпильок на адресу гравців і персоналу «Шахтаря». Пізніше слова румунського наставника прокоментував керманич «гірників» Роберто Де Дзербі.