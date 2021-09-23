Перед боєм з Джошуа Усик провів пресконференцію в Лондоні українською мовою
Претендент на титули чемпіона світу в надважкій вазі поговорив з британськими журналістами
25 вересня в Лондоні на футбольній арені «Тоттенгем Готспур» відбудеться чемпіонський поєдинок у надважкій вазі між британцем Ентоні Джошуа і українцем Олександром Усиком. Боксери провели першу дуель поглядів, а згодом відповіли на запитання журналістів. Примітно, що наш боксер відповідав українською мовою.
Олександр розповів, що до бою довго готувався і оцінив свою форму як дуже добру. Він подякував команді суперників, що погодилися на поєдинок, до якого він йшов чи не все життя.
Джошуа і Усик проведуть бій 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу «Тоттенгем Готспур». На кону – титули WBA Super, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі, які належать Джошуа.
Раніше Усик розповів, чому він у виграшному становищі в порівнянні з Джошуа.
Вже відомо, скільки боксери отримають грошей за цей поєдинок.
Усик у Великобританії встиг провести відкрите тренування та розкрити план на бій.
Джошуа, своєю чергою, назвав перевагу українця перед боєм з ним.
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