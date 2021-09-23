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    «Динамо» покарали за бійку вболівальників під час матчу

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    Через запалені фаєри на трибунах виникла бійка - «Динамо» покарали за бійку вболівальників під час матчу
    Через запалені фаєри на трибунах виникла бійка
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіон України заплатить пів мільйона гривень штрафу

    Бійка, яку влаштували ультрас столичного клубу під час матчу «Динамо» – «Олександрія», потягнула за собою покарання Контрольно-дисциплінарного комітету. На чемпіона України накладено штраф у пів мільйона гривень, а також на двох наступних матчах киян будуть зачинені сектори 41 і 43, де звичайно вболівають організовані групи фанатів.

    Крім того, «Динамо» отримало умовне покарання на одну домашню зустріч без глядачів.

    Під час матчу 8-го туру «Динамо» – «Олександрія» ультрас столичного клубу побили глядачів, які зробили їм зауваження через запалені фаєри на трибунах.

    Пізніше клуб виступив із заявою з приводу інциденту, в якій вимагав покарання для хуліганів.

    Сам матч завершився перемогою господарів – 1:0. Гол з пенальті на 7-й доданій хвилині забив Віктор Циганков. Призначений 11-метровий обурив тренера «Шахтаря» Роберто Де Дзербі.

    Наставник «Динамо» Мірча Луческу відреагував на його слова вже після матчу на Суперкубок України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    «Динамо» покарали за бійку вболівальників під час матчу