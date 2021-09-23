«Динамо» покарали за бійку вболівальників під час матчу

Через запалені фаєри на трибунах виникла бійка

Чемпіон України заплатить пів мільйона гривень штрафу

Бійка, яку влаштували ультрас столичного клубу під час матчу «Динамо» – «Олександрія», потягнула за собою покарання Контрольно-дисциплінарного комітету. На чемпіона України накладено штраф у пів мільйона гривень, а також на двох наступних матчах киян будуть зачинені сектори 41 і 43, де звичайно вболівають організовані групи фанатів.

Крім того, «Динамо» отримало умовне покарання на одну домашню зустріч без глядачів.

Під час матчу 8-го туру «Динамо» – «Олександрія» ультрас столичного клубу побили глядачів, які зробили їм зауваження через запалені фаєри на трибунах.

Пізніше клуб виступив із заявою з приводу інциденту, в якій вимагав покарання для хуліганів.

Сам матч завершився перемогою господарів – 1:0. Гол з пенальті на 7-й доданій хвилині забив Віктор Циганков. Призначений 11-метровий обурив тренера «Шахтаря» Роберто Де Дзербі.

Наставник «Динамо» Мірча Луческу відреагував на його слова вже після матчу на Суперкубок України.