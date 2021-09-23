Тренер збірної з футболу Петраков викликав на збір четвертого воротаря

Георгій Бущан більше місяця не виходив на поле в офіційних матчах

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков перевів із резервного списку гравців до основного воротаря Георгія Бущана, який повернувся до роботи у своєму клубі – київському «Динамо». Голкіпер столичного клубу відновлювався від травми більше місяця і на поле з серпня не виходив.

Таким чином, перелік виконавців, які готуватимуться до двох жовтневих матчів відбору чемпіонату світу 2022 року, проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів), тепер складається з 26-ти осіб, нагадує пресслужба УАФ.

Склад національної збірної України

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар» Донецьк), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва – «Динамо» Київ), Дмитро Різник («Ворскла» Полтава).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – «Шахтар» Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі – «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі – «Динамо» Київ), Тарас Степаненко («Шахтар» Донецьк), Сергій Булеца («Зоря» Луганськ), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Ігор Харатін («Легія», Польща).

Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Артем Довбик («Дніпро-1» Дніпро), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк).

Резервний список: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – «Шахтар» Донецьк), Богдан Михайліченко («Андерлехт», Бельгія), Владислав Кочергін («Зоря» Луганськ), Владислав Калітвінцев («Десна» Чернігів), Олександр Піхальонок («Дніпро-1» Дніпро).

Збір національної команди розпочнеться 4 жовтня в Києві.

Раніше, нагадаємо, Петраков залишив без запрошення найдорожчого українського футболіста Руслана Малиновського.