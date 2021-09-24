Усі результати матчів 1/16 фіналу Кубку України з футболу

Боротьбу на ранній стадії припинили три клуби Прем’єр-ліги

Протягом трьох днів проходили матчі 1/16 фіналу Кубку України. За їх підсумками до наступної стадії не вийшли три команди вищої ліги. З розіграшу вилетіли «Десна», «Інгулець» і «Минай». Потрапили до 16-ти найкращих команд два представники першої ліги – «Металіст» і «Альянс», і один другої – ЛНЗ.

В 1/8 фіналу розіграш Кубку нарешті прийме повноцінний вигляд. З цієї стадії вступають у боротьбу представники єврокубків «Динамо» і «Шахтарю», які розіграли Суперкубок України, а також «Зоря», «Ворскла» та «Колос».

Кубок України. 1/16 фіналу

«Альянс» (Липова Долина) – «Минай» – 3:2 (Пісний, 16, Загинайлов, 42, Лебеденко, 83 — Кобак, 7, Вишневський, 12).

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Чорноморець» (Одеса) – 1:4 (Вачіберадзе, 64, в свої ворота – Брагар, 12, Квасний, 18, в свої ворота, Ісаєнко, 50, Бугай, 82).

«Епіцентр» (Дунаївці) – «Металіст 1925» (Харків) – 0:1 (Ременюк, 84).

«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «Львів» – 0:2 (Нич, 27, Довгий, 45+1).

«Таврія-Сімферополь» – «Олександрія» – 1:3 (Барладим, 34, з пенальті – Рибалка, 2, Кожушко, 24, Демченко, 80, з пенальті). На 33-й хвилині вилучений Рибалка («Олександрія»).

ЛНЗ (Черкаси) – «Інгулець» (Петрове) – 2:1 (Долинський, 38, Сторчоус, 90+3 – Плохотнюк, 19). На 88-й хвилині вилучений Асмелаш («Інгулець»).

«Волинь» (Луцьк) – «Маріуполь» – 0:0. По пенальті – 5:6. На 21-й хвилині вилучений Цюпа («Волинь»).

«ВПК-Агро» (Вишневе) – «Дніпро-1» – 1:2 (Сухар, 77 – Русин, 37, Ярмолюк, 49).

«Оболонь» (Київ) – «Верес» (Рівне) – 0:1 (Шестаков, 82). На 45+3-й хвилині вилучений Гечев («Верес»), а на 82-й – Шестаков («Верес») не реалізував пенальті.

«Металіст» (Харків) – «Десна» (Чернігів) – 2:1 (Харріс, 73, Мізюк, 89 – Волошин, 45).

«Миколаїв» – «Рух» (Львів) – 0:3 (Кондраков, 37, 44, з пенальті, 90+3, з пенальті). На 21-й хвилині вилучений Березянський («Миколаїв»).

Жеребкування стадії 1/8 фіналу відбудеться о 12:00 у п'ятницю, 24 вересня, в столичному Будинку футболу. Базова дата проведення матчів – 27 жовтня.