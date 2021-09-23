Мілевський на стадіоні «Динамо» оголосив про завершення кар’єри футболіста (відео)

Колишній нападник збірної України зважився на такий крок, навіть маючи пропозиції від клубів

Один з найяскравіших українських нападників Артем Мілевський завершив кар’єру. Зробив це красиво і зі смаком. На стадіоні «Динамо» в центральному колі футбольного поля він поставив підпис на аркуші, показуючи, що сторінку футболіста він закрив раз і назавжди.

«Все життя попереду. Всім дякую за роки підтримки. Всіх люблю, до нових зустрічей, майстри», – підписав Мілевський відео.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Artem Milevskyi (@timi1010)

Артем Мілевський є вихованцем академії «Динамо». 2006 року здобув у складі молодіжної збірної «срібло» першості Європи і з національною командою грав у чвертьфіналі чемпіонату світу. Тоді він забив пенальті в післяматчевій серії з Швейцарією «ударом Паненки».

За «Динамо» провів 178 матчів, забив 57 голів. Виступав також за клуби Туреччини, Хорватії, Білорусії, Росії, Румунії, Угорщині.

Мілевський – 4-разовий чемпіон України, 2-разовий володар Кубку.