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    Мілевський на стадіоні «Динамо» оголосив про завершення кар’єри футболіста (відео)

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    Артем Мілевський завершив кар'єру в 36 років - Мілевський на стадіоні «Динамо» оголосив про завершення кар’єри футболіста (відео)
    Артем Мілевський завершив кар'єру в 36 років
    Фото з відкритих джерел

    Колишній нападник збірної України зважився на такий крок, навіть маючи пропозиції від клубів

    Один з найяскравіших українських нападників Артем Мілевський завершив кар’єру. Зробив це красиво і зі смаком. На стадіоні «Динамо» в центральному колі футбольного поля він поставив підпис на аркуші, показуючи, що сторінку футболіста він закрив раз і назавжди.

    «Все життя попереду. Всім дякую за роки підтримки. Всіх люблю, до нових зустрічей, майстри», – підписав Мілевський відео.

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    Допис, поширений Artem Milevskyi (@timi1010)

    Артем Мілевський є вихованцем академії «Динамо». 2006 року здобув у складі молодіжної збірної «срібло» першості Європи і з національною командою грав у чвертьфіналі чемпіонату світу. Тоді він забив пенальті в післяматчевій серії з Швейцарією «ударом Паненки».

    За «Динамо» провів 178 матчів, забив 57 голів. Виступав також за клуби Туреччини, Хорватії, Білорусії, Росії, Румунії, Угорщині.

    Мілевський – 4-разовий чемпіон України, 2-разовий володар Кубку.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Мілевський
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    Мілевський на стадіоні «Динамо» оголосив про завершення кар’єри футболіста (відео)