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    Легкоатлетка-чемпіонка, депутат від «Слуги народу» вітає з Різдвом із Португалії, у купальнику (фото)

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    Ольга Саладуха поєднує приємне з корисним - Легкоатлетка-чемпіонка, депутат від «Слуги народу» вітає з Різдвом із Португалії, у купальнику (фото)
    Ольга Саладуха поєднує приємне з корисним
    Instagram Ольги Саладухи

    Ольга Саладуха вочевидь поєднує приємне з корисним

    «Merry Christmas!», - вітає своїх підписників в Іnstagram чемпіонка світу-2011 з потрійного стрибка, а нині депутатка від «Слуги народу» Ольга Саладуха.

    Геолокацією Ольга Валеріївна виставила Монте-Ґорду, невеличке селище в Португалії, де вона вже не перший рік звикла готуватися до легкоатлетичних стартів. Поки мама готується, поряд із нею відпочиває донька Діана.

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    Легкоатлетка-чемпіонка, депутат від «Слуги народу» вітає з Різдвом із Португалії, у купальнику (фото)
    Легкоатлетка-чемпіонка, депутат від «Слуги народу» вітає з Різдвом із Португалії, у купальнику (фото)

    Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2019, який відбувався у вересні в катарській Досі, Саладуха посіла високе п’яте місце і виконала олімпійський норматив. Тож у Монте-Ґорду вона готується зокрема до старту на Іграх у Токіо. Не відомо тільки, наскільки на якість підготовки впливають перебої з фінансуванням, про які говорив президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул.

     Читайте також: Спортивний нардеп Саладуха: Фінал «Діамантової ліги» пропустила через присягу в парламенті
    легка атлетика партія Слуга народу Ольга Саладуха
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