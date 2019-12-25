Легкоатлетка-чемпіонка, депутат від «Слуги народу» вітає з Різдвом із Португалії, у купальнику (фото)



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Ольга Саладуха поєднує приємне з корисним Instagram Ольги Саладухи

Ольга Саладуха вочевидь поєднує приємне з корисним

«Merry Christmas!», - вітає своїх підписників в Іnstagram чемпіонка світу-2011 з потрійного стрибка, а нині депутатка від «Слуги народу» Ольга Саладуха.

Геолокацією Ольга Валеріївна виставила Монте-Ґорду, невеличке селище в Португалії, де вона вже не перший рік звикла готуватися до легкоатлетичних стартів. Поки мама готується, поряд із нею відпочиває донька Діана.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2019, який відбувався у вересні в катарській Досі, Саладуха посіла високе п’яте місце і виконала олімпійський норматив. Тож у Монте-Ґорду вона готується зокрема до старту на Іграх у Токіо. Не відомо тільки, наскільки на якість підготовки впливають перебої з фінансуванням, про які говорив президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул.