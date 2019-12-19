Федерація легкої атлетики скасовує збори провідних спортсменів через відсутність фінансування від Кабміну



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Президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул записав на власній сторінці в Youtube звернення шокуючого змісту. Згідно з озвученою інформацією, через відсутність фінансування з боку очолюваного Володимиром Бородянським Міністерства культури молоді і спорту, легкоатлети змушені відмовитися від проведення найближчих учбово-тренувальних заходів, які є одним із перших етапів підготовки до Олімпіади-2020 у Токіо.

«Цілеспрямована та планомірна підготовка до олімпійського сезону, яка тривала до 18 грудня, переривається, - заявляє Ігор Євгенович. – Саме сьогодні Міністерство культури, молоді і спорту повідомило нам, що заплановане фінансування, яке вже було виділене і доведене до Федерації легкої атлетики України, з великою вірогідністю не буде виплачене. Це ставить нас у дуже складну ситуацію.

Вже зараз сума зобов’язань, які проведені і не гарантуються до компенсації Міністерством, складає близько 4,5 мільйонів гривень. Навіть для такої успішної і сильної організації, як ФЛАУ – це велика і болюча сума. Ми не можемо собі дозволити збільшувати її й надалі. Тому з 19 грудня ми скасовуємо усі навчально-тренувальні збори на території України, зокрема збори в Дніпрі та Броварах для групи метань. Також скасовуються збори для групи стрибків у Києві, включно зі зборами для срібної призерки чемпіонату світу-2017 Юлії Левченко.

Ми скорочуємо фінансування змагань у Сумах на призи Володимира Голубничого зі спортивної ходьби. Ми скорочуємо фінансування зборів, які проводяться за кордоном. Це – збори в Киргизстані, Іспанії, Португалії, Туреччині, Польщі, Кенії для наших провідних спортсменів.

Змушені піти на такий крок, бо не маємо жодних гарантій від Міністерства. Тому просимо спортсменів і тренерів, яких зачепила ця ситуація, терміново контактувати із головними та старшими тренерами для обговорення деталей реалізації цього рішення.

Це дуже болюча і неприємна ситуація. Провини Федерації легкої атлетики України в цьому немає, але не дивлячись на це, прошу вибачення у спортсменів, тренерів та інших фахівців. Ми щиро сподіваємося, що найближчим часом ситуація буде виправлена і планомірна робота відновиться.

Звертаю увагу, що ця ситуація впливає не тільки на нашу грудневу підготовку, а й може суттєво позначитися на підготовці наступного року. Зазвичай фінансування, яке заплановане по лінії Міністерства, надходить з достатньо великим запізненням на початку року, поки узгоджуються всі організаційні питання. Тому ФЛАУ завжди акумулює певну суму для того, щоб зробити мить очікування фінансування не дуже болісною і більш ефективною. Проте якщо зараз кошти на наші рахунки не надійдуть, ми будемо позбавлені можливості підстрахувати державу на початку року. Це може призвести до додаткових суттєвих змін у графіку проведення зборів і змагань».

Пан Гоцул наголосив, що легка атлетика є одним із двох видів спорту, який приносив Україні медалі на всіх Олімпіадах без винятку. «Чи продовжиться ця традиція – залежить від вас», - звернувся очільник ФЛАУ до керівництва Мінкультмолодьспорту.