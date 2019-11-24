«Геноцид проти народу України ніколи не забудуть». Спортсмени скупо пом’янули жертв Голодомору

Полотнище з сектора тернопільської «Ниви» на матчі у День пам'яті Ultras Nyva Ternopil

Якщо не враховувати футболістів київського «Динамо», то тих, хто згадав скорботну дату, в українському спорті виявилося вкрай мало

У суботу, 23 листопада, Україна поминала жертв Голодоморів 1932-1933-го і 1946-1947 років.

Свідомі українці в цей день запалювали свічки біля вікон власних осель, відвідували меморіали пам’яті чи розміщували матеріали про трагедію, яка відібрала життя понад п’яти мільйонів українців, у соцмережах.

На жаль, у спортивному середовищі скорботна дата була не дуже помітною. «Главком» уже розповідав, що серед футболістів пом’янули жертв Голодоморів в основному футболісти київського «Динамо». Траурні листівки у соцмережах розмістили відразу дев’ятеро киян. Крім того, згадка по День пам’яті була у соцмережах львівських «Карпат», а також у футболістів Віктора Яневича з «Прикарпаття» і Ростислава Волошиновича з «Волині».

Не оминули увагою трагічної дати й під час проведення присвяченого Дню Свободи й Гідності дитячих Кубка Київської області з футболу і Кубка Київщини з художньої гімнастики в селищі Щасливому. Організатор змагань, директор НВК «Щасливський» Юрій Йовбак постійно наголошував, у який саме день проводяться змагання і про що його учасники мають пам’ятати.

Щасливе. Саленькі футболісти тримають лампадки в пам'ять про жертв Голодоморів (фото - Світлана Вербицька)

Не оминули Дня скорботи й більшість фанатських рухів. Але цим нікого й не здивуєш.

Сильно оконфузилася Українська асоціація футболу, яка жертв Голодоморів не згадала, але зате змінила о 17:30 обкладинку публіка у «Фейсбуку». На заїжджене і особливо актуальне в такий день «No to racism». Вочевидь інцидент навколо донецького мільйонера Тайсона не дає спокою футбольним чиновникам аж настільки, що для них ця тема є пріоритетнішою, ніж згадка про мільйони закатованих голодом українців.

Не приділили особливої уваги Дню пам’яті й представники інших видів спорту. Винятків так мало, що їх можна перелічити без побоювання щось пропустити. Скажімо, з національних спортивних асоціацій пом’янула жертв Голодомору на пабліку в Instagram лише Федерація легкої атлетики України. Серед спортивних клубів, якщо не говорити про футбольні «Динамо» і «Карпати» - тільки чемпіони України з волейболу, львівські «Кажани».

Скорботні повідомлення у себе в соцмережах на честь Дня пам’яті підготували чемпіони світу з легкої атлетики і греко-римської боротьби, Ольга Саладуха і Жан Беленюк відповідно. Але то й не дивно, якщо зважити, що обоє є народними депутатами.

«Мені моторошно думати про ті страшні часи, а сьогодні шквал фото та відкритої інформації щодо жертв Голодомору не дає спокійно говорити, - написав організатор Київського марафону Ігор Кретов. – Зараз у нас не стоїть питання, що їсти НІЧОГО. Ми в більшості переймаємося дрібничковими проблемами – ЩО саме їсти. Аби ніколи цього не повторилося, маємо викорінювати наміри будь-якої окупанта або країну-«брата» зазіхати на Україну».

Повідомлення чи скорботні листівки в пам’ять про жертв Великого Голоду розмістили також бронзова призерка Олімпіади-1994 з біатлону Валентина Цербе-Несіна, очільник Київської обласної федерації боксу Костянтин Калашников, президент Київської обласної федерації спортивного танцю Вадим Советченко, молодий баскетболіст Платон Хижняк, керівник Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного Олексій Семенюшко.

Мабуть, першим серед усіх спортсменів вшанував пам'ять загиблих під час Голодоморів перша ракетка України з тенісу Сергій Стаховський. «Понад чотири мільйони українців голодували до смерті... Геноцид Совєцького Союзу проти народу України ніколи не забудуть», - написав Сергій англійською.

Власне, приклад Стаховського вкрай важливий. Адже його як і багатьох інших наших спортсменів читають у соцмережах колеги і вболівальники з різних країн. Відповідно цими повідомленнями атлети мають змогу говорити правду про нашу країну і тих, хто її поневолював, іноземцям. Шкода, що більшість колег Стаховського не розуміють, наскільки важливою буває їх соціальна роль…

Іван Вербицький, «Главком»