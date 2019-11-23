Українка Ярослава Магучих перемогла в номінації «Зірка, яка сходить» у світовій легкій атлетиці



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Ярослава Магучих цьогоріч зібрала цілу колекцію з рекордів і нагород Philippe Fitte for World Athletics

Наша 18-річна атлетка отримала чергове визнання

18-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих стала переможницею номінації «Зірка, яка сходить» у світовій легкій атлетиці.

Це визнання вихованка Тетяни Степанової отримала сьогодні, 23 листопада, на церемонії World Athletics Awards у Монако. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих ввійшла в п’ятірку фіналістів номінації «Висхідна зірка» 2019 року.

Ярослава Магучих під час церемонії в Монако (фото - Philippe Fitte for World Athletics)

Суперницями Магучих були рекордсменка світу серед юніорок з бігу на 100 метрів з бар'єрами (12,71 с) Брітані Андерсон з Ямайки; лідер світового юніорського сезону в бігу на 1500 метрів (4.02,97), бронзова медалістка Африканських ігор, півфіналістка чемпіонату світу Лемле Гайле з Ефіопії; володарка найкращого результату в світі серед юніорок зі спортивної ходьби на 20 км (1:25.29), лідер юніорського світового сезону і рекордсменка Південної Америки серед юніорок зі спортивної ходьби на 10 км (43.04) Ґленда Морейон з Еквадору; рекордсменка світу серед юніорок з бігу на 100 метрів (10,75) і 200 метрів (22,17), чемпіонка NCAA в бігу на 100 метрів Шакаррі Річардсон з США.

Нагадаємо, що Ярослава Магучих цьогоріч стала наймолодшою атлеткою в історії, яка подолала висоту два метри. Вихованка Тетяни Степанової виграла чемпіонат Європи серед юніорів, з юніорським світовим рекордом (2,04 м) стала срібною призеркою дорослого чемпіонату світу.

Раніше Ярослава перемогла в номінації «Зірка, що сходить» серед європейських легкоатлетів та отримала нагороду Петра Нуровскі як найкраща юна спортсменка Європи.