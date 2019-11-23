  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українка Ярослава Магучих перемогла в номінації «Зірка, яка сходить» у світовій легкій атлетиці

    • Розсилка
    Ярослава Магучих цьогоріч зібрала цілу колекцію з рекордів і нагород - Українка Ярослава Магучих перемогла в номінації «Зірка, яка сходить» у світовій легкій атлетиці
    Ярослава Магучих цьогоріч зібрала цілу колекцію з рекордів і нагород
    Philippe Fitte for World Athletics

    Наша 18-річна атлетка отримала чергове визнання

    18-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих стала переможницею номінації «Зірка, яка сходить» у світовій легкій атлетиці.

    Це визнання вихованка Тетяни Степанової отримала сьогодні, 23 листопада, на церемонії World Athletics Awards у Монако. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих ввійшла в п’ятірку фіналістів номінації «Висхідна зірка» 2019 року.

    maguchikh6
    Ярослава Магучих під час церемонії в Монако (фото - Philippe Fitte for World Athletics)

    Суперницями Магучих були рекордсменка світу серед юніорок з бігу на 100 метрів з бар'єрами (12,71 с) Брітані Андерсон з Ямайки; лідер світового юніорського сезону в бігу на 1500 метрів (4.02,97), бронзова медалістка Африканських ігор, півфіналістка чемпіонату світу Лемле Гайле з Ефіопії; володарка найкращого результату в світі серед юніорок зі спортивної ходьби на 20 км (1:25.29), лідер юніорського світового сезону і рекордсменка Південної Америки серед юніорок зі спортивної ходьби на 10 км (43.04) Ґленда Морейон з Еквадору; рекордсменка світу серед юніорок з бігу на 100 метрів (10,75) і 200 метрів (22,17), чемпіонка NCAA в бігу на 100 метрів Шакаррі Річардсон з США.

    Нагадаємо, що Ярослава Магучих цьогоріч стала наймолодшою атлеткою в історії, яка подолала висоту два метри. Вихованка Тетяни Степанової виграла чемпіонат Європи серед юніорів, з юніорським світовим рекордом (2,04 м) стала срібною призеркою дорослого чемпіонату світу.

    Раніше Ярослава перемогла в номінації «Зірка, що сходить» серед європейських легкоатлетів та отримала нагороду Петра Нуровскі як найкраща юна спортсменка Європи.

     Читайте також: Стрибки, ласкаві кішки і кохання. Душевне інтерв’ю з юною спортивною зіркою Ярославою Магучих
    стрибки у висоту легка атлетика Ярослава Магучих Тетяна Степанова Брітані Андерсон Шакаррі Річардсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ