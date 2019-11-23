Батьки зіркової української спортсменки тривалий час працюють у Росії



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Марина Бех-Романчук кажи, що найближчим часом батьки повернуться додому Іван Вербицький

Марина Бех-Романчук каже, що якби не тато з мамою, вибратися з села їй було б складно

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка цьогоріч виграла срібло на чемпіонаті світу в стрибках у довжину, розповіла, що її батьки досі заробляють гроші в Росії.

«Вони досі за кордоном. Як тоді виїхали на заробітки в Росію, так там і залишаються. Першим свого часу виїхав батько, потім за ним подалася мама. Чоловіка без дружини залишати не варто. Я батькам дуже вдячна. Якби не вони, з села було б вибратися складно. Не було зайвої копійки. Тому тато з мамою спершу заробили, щоб купити будиночок, потім на те, щоб зробити в ньому ремонт і облаштувати житло.

Так рік за роком і дитина виросла, почала професійно займатися легкою атлетикою. Тішуся, що тато з мамою найближчим часом збираються нарешті повернутися. У те гніздечко, яке вони довгі роки облаштовували", – розповіла Марина в інтерв'ю «Главкому».