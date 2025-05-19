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Легендарний ексфутболіст може втратити роботу через звинувачення у антисемітизмі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Легендарний ексфутболіст може втратити роботу через звинувачення у антисемітизмі
У матчах за збірну Англії Лінекер забив 48 м'ячів (4-й результат в історії збірної)
фото: PA Media

Лінекер репостив у соцмережах радикальні антиізраїльські дописи

Колишній футболіст збірної Англії, відомий футбольний ведучий та експерт Гарі Лінекер збирається піти з телеканалу ВВС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Зазначається, що про звільнення Лінекера буде оголошено найближчим часом. Причиною стали численні звинувачення в антисемітизмі, з якими він зіткнувся в останні два роки. Раніше передбачалося, що 64-річний експерт перестане вести програму Match of the Day («Матч дня»), але збереже роботу на каналі.

Лінекер неодноразово критикував політику Ізраїлю щодо Палестини. Він також репостив у соцмережах радикальні антиізраїльські дописи. Частину цих постів Лінекер пізніше видалив і вибачився. Він стверджував, що ті дописи не відображають його особисті політичні погляди.

У 2023 році Лінекер вже відсторонювали від ефіру BBC, але повернули, після того як колеги виступили на підтримку ведучого.

У матчах за збірну Англії Лінекер забив 48 м'ячів (4-й результат в історії збірної). Також він є рекордсменом збірної Англії за кількістю голів на чемпіонатах світу (10 забитих м'ячів).

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: Ізраїль Палестина НОВИНИ ФУТБОЛУ

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