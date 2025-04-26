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Легендарний футболіст у 43 роки став бійцем ММА: деталі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Легендарний футболіст у 43 роки став бійцем ММА: деталі
Патріс Евра – п'ятиразовий чемпіон Англії, дворазовий чемпіон Італії, переможець Ліги чемпіонів

Пресслужба PFL анонсувала перший бій 43-річного Евра у ММА на турнірі у Парижі, який відбудеться 23 травня

Колишній захисник «Манчестер Юнайтед» та збірної Франції Патріс Евра прокоментував свій дебют у змішаних єдиноборствах. Про це повідомляє «Главком».

Раніше пресслужба PFL анонсувала перший бій 43-річного ексфутболіста у ММА на турнірі у Парижі, який відбудеться 23 травня.

«Термінові новини: я офіційно розпочав тренування перед моїм дебютом у PFL. Вони оберуть мені суперника… Коли вони запитали мене, з ким хочу побитися, я назвав Луїса Суареса. Готовий заплатити зі своєї кишені. Він навіть може мене вкусити», – написав Евра в соцмережі.

38-річний Луїс Суарес виступає за «Інтер Майамі». Нещодавно уругваєць вчетверте у своїй кар'єрі вкусив гравця на полі. На цей раз постраждав його одноклубник – Жорді Альба.

У 2011 році Суарес, який тоді виступав за «Ліверпуль», був дискваліфікований на 8 матчів за расистську образу Евра. У 2012 році Луїс відмовився потиснути французу руку перед матчем АПЛ.

Патріс Евра – п'ятиразовий чемпіон Англії, дворазовий чемпіон Італії, переможець Ліги чемпіонів та віцечемпіон Європи у складі збірної Франції.

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: ММА НОВИНИ ФУТБОЛУ

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