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«Манчестер Сіті» хоче заплатити за двох гравців «Реала» 200 млн євро – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Манчестер Сіті» хоче заплатити за двох гравців «Реала» 200 млн євро – ЗМІ
Чи залишить Джуд Беллінгем «Реал»?

Джуд Беллінгем та Едуардо Камавінга вже влітку можуть змінити клуб

«Манчестер Сіті» розраховує підписативілтку відразу двох півзахисників мадридського «Реала» – Джуда Беллінгема та Едуардо Камавінга. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defensa Central.

Зазначається, що у трансфері двох гравців зацікавлений особисто головний тренер «Сіті» Хосеп Гвардіола.

За інформацією джерел, англійський клуб готовий заплатити за трансфер двох гравців 200 млн євро.

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: Хосеп Ґвардіола ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

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