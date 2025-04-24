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У Європі лишилося лише два клуби, які мають шанси на требл за підсумками сезону

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Європі лишилося лише два клуби, які мають шанси на требл за підсумками сезону
«Барселона» та «ПСЖ» продовжують боротьбу за требл

«Інтер» втратив шанси на требл за підсумками сезону

З європейських команд лише «Барселона» та «ПСЖ» зберігають шанси на требл – перемогу в Лізі чемпіонів, чемпіонаті та кубку своєї країни. Про це повідомляє «Главком».

У середу, 23 квітня, в Італії відбувся матч-відповідь півфіналу Кубка країни, в якому «Мілан» розгромив «Інтер» з рахунком 3:0 і вийшов у фінал.

Після цього результату «Інтер» втратив шанси на требл за підсумками сезону.

Вони мають хороші шанси на чемпіонство, а також пробилися до півфіналу Ліги чемпіонів, але вилетіли із Кубка Італії.

Серед європейських клубів залишилося лише 2 клуби, які зберегли шанси на требл – це «Барселона» та «ПСЖ».

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Барселона ФК Парі Сен-Жермен

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