Американське посольство вийшло з заявою про переселення палестинців до Лівії

Раніше повідомлялось, що адміністрація Трампа планує переселити палестинців до Лівії

Посольство США в Лівії офіційно спростувало повідомлення про те, що уряд США розробляє план переселення палестинців із сектора Газа до Лівії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Це спростування з'явилося після того, як NBC News повідомило про нібито існування такого плану, посилаючись на п'ять джерел.

У повідомленні йшлося про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість постійного переселення до одного мільйона палестинців до Лівії, обговорюючи це з лівійським керівництвом та пропонуючи розморожування мільярдів доларів заморожених лівійських активів в обмін на прийняття переселенців.

Однак Посольство США в Лівії заявило що ці повідомлення є неправдивими: «Повідомлення про нібито плани переселення жителів Гази до Лівії є неправдивими».

Раніше президент Дональд Трамп висловлював ідеї щодо переселення палестинців з Гази до інших країн, таких як Єгипет і Йорданія, а також перетворення Гази на «Рив'єру Близького Сходу».

Тоді Йорданія відхилила пропозицію президента США Дональда Трампа переселити палестинців із сектору Гази до Йорданії.

Міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді у відповідь Трампу, заявив, що Йорданія віддана «забезпеченню того, щоб палестинці залишалися на своїй землі». Він зазначив, що відмова від переміщення це непохитна позиція, яка не зміниться.

До слова, п’ять міністрів закордонних справ арабських країн і високопоставлений палестинський чиновник надіслали спільного листа держсекретарю США Марко Рубіо, в якому виступають проти планів переселення палестинців із Гази, як це було запропоновано президентом Дональдом Трампом наприкінці січня