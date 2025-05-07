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Український тренер може очолити польський футбольний клуб

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Український тренер може очолити польський футбольний клуб
Контракт Пономарьов із «Рухом» чинний до кінця сезону

«Лехія» розглядає можливість призначення Пономарьова на посаду головного тренера

Головний тренер «Руха» Віталій Пономарьов може продовжити кар'єру за кордоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на football24.ua.

Польський футбольний клуб «Лехія» розглядає можливість призначення Віталія Пономарьова на посаду головного тренера.

Клуб задоволений грою п’яти українських футболістів, що виступають у команді, і хоче продовжити цей вектор селекції. Пономарьов, який має досвід роботи з молодими талантами та добре знайомий із можливостями українських гравців, став головним кандидатом на посаду наставника. Його контракт із «Рухом» чинний до кінця сезону, і це збігається з термінами контракту теперішнього тренера «Лехії» Джона Карвера.

Однак, клуб стикнувся з серйозними фінансовими труднощами: комітет з ліцензування Польської футбольної спілки ухвалив рішення відмовити «Лехії» у ліцензії через невиконання фінансових вимог. Клуб вже вирішив оскаржити це рішення, а міська влада Гданська пообіцяла надати фінансову підтримку в розмірі 10 млн злотих для вирішення проблем.

За «Лехію» виступають 5 українських футболістів: воротар Богдан Сарнавський, нападник Богдан В'юнник, вінгер Максим Хлань, опорник Іван Желізко та хавбек Антон Царенко.

Як повідомлялося, мадридський «Реал» цікавиться 26-річним півзахисником «Ліверпуля» Алексісом Мак Аллістером.

Згідно з інформацією джерела, мерсисайдці готові відпустити аргентинського футболіста, якщо надійде пропозиція у розмірі 100 млн євро. Наголошується, що в «Реалі» високо оцінюють ігрові якості Мак Аллістера, проте вважають зазначену суму завищеною.

У нинішньому сезоні Мак Аллістер взяв участь у 47 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився сімома голами та п'ятьма результативними передачами.

Контракт гравця з «Ліверпулем» діє до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 90 млн. євро.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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