Український тренер може очолити польський футбольний клуб

«Лехія» розглядає можливість призначення Пономарьова на посаду головного тренера

Головний тренер «Руха» Віталій Пономарьов може продовжити кар'єру за кордоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на football24.ua.

Польський футбольний клуб «Лехія» розглядає можливість призначення Віталія Пономарьова на посаду головного тренера.

Клуб задоволений грою п’яти українських футболістів, що виступають у команді, і хоче продовжити цей вектор селекції. Пономарьов, який має досвід роботи з молодими талантами та добре знайомий із можливостями українських гравців, став головним кандидатом на посаду наставника. Його контракт із «Рухом» чинний до кінця сезону, і це збігається з термінами контракту теперішнього тренера «Лехії» Джона Карвера.

Однак, клуб стикнувся з серйозними фінансовими труднощами: комітет з ліцензування Польської футбольної спілки ухвалив рішення відмовити «Лехії» у ліцензії через невиконання фінансових вимог. Клуб вже вирішив оскаржити це рішення, а міська влада Гданська пообіцяла надати фінансову підтримку в розмірі 10 млн злотих для вирішення проблем.

За «Лехію» виступають 5 українських футболістів: воротар Богдан Сарнавський, нападник Богдан В'юнник, вінгер Максим Хлань, опорник Іван Желізко та хавбек Антон Царенко.

Як повідомлялося, мадридський «Реал» цікавиться 26-річним півзахисником «Ліверпуля» Алексісом Мак Аллістером.

Згідно з інформацією джерела, мерсисайдці готові відпустити аргентинського футболіста, якщо надійде пропозиція у розмірі 100 млн євро. Наголошується, що в «Реалі» високо оцінюють ігрові якості Мак Аллістера, проте вважають зазначену суму завищеною.

У нинішньому сезоні Мак Аллістер взяв участь у 47 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився сімома голами та п'ятьма результативними передачами.

Контракт гравця з «Ліверпулем» діє до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 90 млн. євро.