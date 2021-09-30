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    Левандовський встановив історичне досягнення в Лізі чемпіонів

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    Левандовський встановив історичне досягнення в Лізі чемпіонів

    Польський форвард став першим, кома вдалося з командою виграти 18 матчів поспіль

    Нападник «Баварії» Роберт Левандовський став першим футболістом в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося виграти 18 матчів поспіль у рамках турніру, повідомляється в «твіттері» OptaJose.

    Це сталося в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів з київським «Динамо». Зустріч проходила на стадіоні «Альянц-Арена» в Мюнхені та завершилася з рахунком 5:0. У цьому матчі польський нападник оформив дубль.

    У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів «Динамо» зустрінеться з «Барселоною», а «Баварія» зіграє з «Бенфікою».

    У другий день матчів другого туру жодна команда, яка грала в гостях, не перемогла. Очком вдалося розжитися лише «Севільї», яка грала на полі «Вольфсбурга (1:1). Відзначимо гол Роналду на п’ятій компенсованій хвилині (2:1), який допоміг перемогти «Манчестер Юнайтед», і розгром «Барселони» від «Бенфіки». Потужну гру показав і «Ювентус», який здолав чинного володаря трофею Ліги чемпіонів «Челсі» (1:0).

    Усі результати другого туру Ліги чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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    Левандовський встановив історичне досягнення в Лізі чемпіонів