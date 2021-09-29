Тренер «Шахтаря» вважає, що команда провела грандіозний матч з «Інтером»

Де Дзербі взяв перше очко в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Донецький «Шахтар» зіграв унічию з «Інтером» (0:0) і розпочав набір очок в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Тренер «Гірників» Роберто Де Дзербі в захваті від своєї команди.

«Обидві команди грали у відмінний футбол. «Інтер» навіть ментально сильніший, ніж ми. Коли в «Шахтаря» володіння м'ячем було тривалим, суперник не втратив терпіння та потім створив нам труднощі. Зрештою вийшла нічия 0:0, ми маємо бути задоволені, – сказав після матчу Де Дзербі. – Поки що ми не думаємо про наступний матч Ліги чемпіонів з «Реалом». Наші думки вже про матч із «Динамо», який гратимемо на цьому стадіоні в неділю. Ми маємо змінити ієрархію, бо минулого сезону «Динамо» виграло чемпіонат і зараз теж попереду. Цей матч для нас багато важить».

В іншому матчі групи «Шериф» сенсаційно здолав «Реал» (2:1) і очолив групу D. Молдавський клуб набрав 6 очок, у «Реала» – 3, в «Інтера» й «Шахтаря» – по 1.

Тим часом Мессі забив за «Парі Сен-Жермен» історичний м’яч.