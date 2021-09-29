Мессі забив за «Парі Сен-Жермен» історичний м’яч

Нападник збірної Аргентини відзначився голом у 17-му розіграші Ліги чемпіонів поспіль

Ліонель Мессі нарешті забив дебютний гол за «Парі Сен-Жермен». 34-річний аргентинський нападник відзначився в домашньому матчі 2-го туру групової стадії Ліги чемпіонів з англійським «Манчестер Сіті» (2:0).

Як повідомляє пресслужба УЄФА в «Твіттері», Мессі став другим гравцем в історії, який забив у 17 поспіль розіграшах Ліги чемпіонів. Першим, кому підкорилося це досягнення, став форвард мадридського «Реала» Карім Бензема.

«Гол був фантастичним», – прокоментував результативний удар Мессі тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола.

«ПСЖ» набрав чотири очка у двох матчах і посідає перше місце в групі А. «Манчестер Сіті» (3) – другий. У матчі 1-го туру «ПСЖ» зіграв внічию з «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сіті» розгромив «РБ Лейпциг» (6:3).

У наступному турі «Манчестер Сіті» зустрінеться з «Брюгге», а «ПСЖ» зіграє з «РБ Лейпциг».

У групі D, де виступає «Шахтар», лідером групи став молдавський «Шериф», який переміг на «Сантьяго Бернабеу» мадридський «Реал» – 2:1. Український клуб у матчі з «Інтером» задовольнився нічиєю.