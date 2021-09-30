«Бенфіка» з Яремчуком розгромила «Барселону» в Лізі чемпіонів

Іспанська команда пасе задніх в турнірній таблиці групи Е

«Барселона» після втрати Мессі не схожа сама на себе. Якщо в чемпіонаті Іспанії вона ще тримається за лідерами, то в Лізі чемпіонів пасе задніх. Після поразки від «Баварії» в першому турі, команда Рональда Кумана була розгромлена в Лісабоні. «Бенфіка», яка приймала каталонців, забила суперникам три «сухі» м’ячі.

На 3-й хвилині рахунок відкрив нападник господарів Дарвін Нуньєс. Форвард отримав м'яч від Юліана Вайгля, прорвався флангом до штрафного майданчика і пробив низом у ближній кут. На 69-й хвилині Рафаел Сілва збільшив перевагу португальців. Роман Яремчук притримав м'яч біля лінії штрафного майданчика і виконав передачу на Жоау Маріу, який просунувся ближче до воріт і пробив з гострого кута. Воротар гостей Тер Штеген у падінні відбив удар, але м'яч полетів до Сілви, який впевнено зіграв у дотик на добиванні. За 10 хвилин Нуньєс оформив дубль, реалізувавши пенальті.

Зазначимо, що на 87-й хвилині захисник «Барселони» Ерік Гарсія отримав другу жовту картку, яка перетворилася на червону.

В паралельному матчі групи Е «Баварія» розтрощила «Динамо» – 5:0.