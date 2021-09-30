Усі результати другого туру Ліги чемпіонів

Роналду врятував матч для «Манчестер Юнайтед», «Динамо» зазнало нищівної поразки

В другий день матчів другого туру жодна команда, яка грала в гостях, не перемогла. Очком вдалося розжитися лише «Севільї», яка грала на полі «Вольфсбурга. Відзначимо гол Роналду, який допоміг перемогти «Манчестер Юнайтед», і розгром «Барселони» від «Бенфіки». Потужну гру показав і «Ювентус», який здолав чинного володаря трофею Ліги чемпіонів «Челсі».

Ліга чемпіонів. 2-й тур, 29 вересня

Група Е

«Баварія» (Німеччина) – «Динамо» (Україна) – 5:0 (Левандовський, 12, з пенальті, 27, Гнабрі, 68, Сане, 75, Чупо-Мотінг, 87).

«Бенфіка» (Португалія) – «Барселона» (Іспанія) – 3:0 (Нуньєс, 3, 79, Рафа Сілва, 69). На 87-й хвилині вилучений Ерік Гарсія («Барселона»).

Група F

«Аталанта» (Італія) – «Янг Бойз» (Швейцарія) – 1:0 (Пессіна, 68).

«Манчестер Юнайтед» (Англія) – «Вільярреал» (Іспанія) – 2:1 (Теллес, 60, Роналду, 90+5 – Алькасер, 53).

Група G

«Вольфсбург» (Німеччина) – «Севілья» (Іспанія) – 1:1 (Штеффен, 49 – Ракітіч, 86, з пенальті).

«Зальцбург» (Австрія) – «Лілль» (Франція) – 2:1 (Адеємі, 35, з пенальті, 53, з пенальті – Бурак Їлмаз, 63).

Група Н

«Зеніт» (Росія) – «Мальме» (Швеція) – 4:0 (Клаудіньо, 9, Кузяєв, 49, Сутормін, 80, Вендел, 90+4). На 53-й хвилині вилучений Ахмедходжич («Мальме»).

«Ювентус» (Італія) – «Челсі» (Англія) – 1:0 (К'єза, 46).

Усі результати матчів 28 вересня