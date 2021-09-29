Український хокеїст, який потрапив у расистський скандал, може викупити 10 матчів дискваліфікації

Андрій Денискін за 50 тис. грн може викупити 10 матчів дискваліфікації

Дисциплінарний комітет Федерації хокею України виніс рішення щодо нападника «Кременчука» Денискіна

Спортивно-дисциплінарний комітет Федерації хокею України виніс рішення щодо інциденту в матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги між «Кременчуком» та «Донбасом». Тоді, нагадаємо, форвард господарів Андрій Денискін був покараний за расистські жести щодо гравця «Донбасу» Джейла Смерека. Хокеїст отримав дисциплінарний штраф і був вилучений з майданчика до кінця гри.

Дисциплінарний комітет Федерації хокею України прийняв наступне рішення:

1. Застосувати до гравця команди «Кременчук» Андрія Денискіна дисциплінарні санкції, передбачені пунктом 27 частини 1 розділу 4 Дисциплінарного кодексу (правил) – обов'язкову дискваліфікацію на 3 матчі та додаткову дискваліфікацію на 10 матчів.

2. Гравець може викупити 10 матчів додаткової дискваліфікації – сума грошової компенсації за один матч становить 5 000 гривень.

Таким чином, під час обов'язкової дискваліфікації Андрій Денискін пропустить матчі проти «Сокола», «Білого Барса» і «Краматорська».