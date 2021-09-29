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    Український хокеїст, який потрапив у расистський скандал, може викупити 10 матчів дискваліфікації

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    Андрій Денискін за 50 тис. грн може викупити 10 матчів дискваліфікації - Український хокеїст, який потрапив у расистський скандал, може викупити 10 матчів дискваліфікації
    Андрій Денискін за 50 тис. грн може викупити 10 матчів дискваліфікації
    Фото з відкритих джерел

    Дисциплінарний комітет Федерації хокею України виніс рішення щодо нападника «Кременчука» Денискіна

    Спортивно-дисциплінарний комітет Федерації хокею України виніс рішення щодо інциденту в матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги між «Кременчуком» та «Донбасом». Тоді, нагадаємо, форвард господарів Андрій Денискін був покараний за расистські жести щодо гравця «Донбасу» Джейла Смерека. Хокеїст отримав дисциплінарний штраф і був вилучений з майданчика до кінця гри.

    Дисциплінарний комітет Федерації хокею України прийняв наступне рішення:

    1. Застосувати до гравця команди «Кременчук» Андрія Денискіна дисциплінарні санкції, передбачені пунктом 27 частини 1 розділу 4 Дисциплінарного кодексу (правил) – обов'язкову дискваліфікацію на 3 матчі та додаткову дискваліфікацію на 10 матчів.

    2. Гравець може викупити 10 матчів додаткової дискваліфікації – сума грошової компенсації за один матч становить 5 000 гривень.

    Таким чином, під час обов'язкової дискваліфікації Андрій Денискін пропустить матчі проти «Сокола», «Білого Барса» і «Краматорська».

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    Теги: хокей Українська хокейна ліга
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    Український хокеїст, який потрапив у расистський скандал, може викупити 10 матчів дискваліфікації