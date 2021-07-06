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    Лідер збірної України перенесе операцію і пропустить старт сезону

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    Руслан Малиновський може пропустити підготовку до сезону - Лідер збірної України перенесе операцію і пропустить старт сезону
    Руслан Малиновський може пропустити підготовку до сезону
    Фото з відкритих джерел

    Руслана Малиновського ще з минулого року турбує хребетна грижа

    Півзахисник збірної України Руслан Малиновський найближчим часом буде прооперований. Футболіст через ушкодження пропустив матч чвертьфіналу Євро з Англією.

    Як повідомила в соцмережах дружина 28-річного гравця «Аталанти» Роксана, через операцію зривається відпустка.


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    З осені минулого року Малиновського турбує хребетна грижа. Не виключено, що саме вона стала причиною ускладнень на м’язи.

    Відновлення після операцій на хребті триває не менше місяця.

    На Євро-2020 Руслан взяв участь в чотирьох зустрічах за збірну України, в яких відзначився однією гольовою передачею.

    У сезоні-2020/2021 за «Аталанту» Малиновський провів 43 зустрічі в усіх турнірах, на його рахунку 10 голів і 12 результативних передач.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Лідер збірної України перенесе операцію і пропустить старт сезону