Лідер збірної України перенесе операцію і пропустить старт сезону

Руслан Малиновський може пропустити підготовку до сезону

Руслана Малиновського ще з минулого року турбує хребетна грижа

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський найближчим часом буде прооперований. Футболіст через ушкодження пропустив матч чвертьфіналу Євро з Англією.

Як повідомила в соцмережах дружина 28-річного гравця «Аталанти» Роксана, через операцію зривається відпустка.





З осені минулого року Малиновського турбує хребетна грижа. Не виключено, що саме вона стала причиною ускладнень на м’язи.

Відновлення після операцій на хребті триває не менше місяця.

На Євро-2020 Руслан взяв участь в чотирьох зустрічах за збірну України, в яких відзначився однією гольовою передачею.

У сезоні-2020/2021 за «Аталанту» Малиновський провів 43 зустрічі в усіх турнірах, на його рахунку 10 голів і 12 результативних передач.