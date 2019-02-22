Ліга Європи: «Генк» Малиновського вилітає від «Славії»



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Фото - «Генк»

Результати всіх матчів турніру

Для українського вболівальника активно минула серія повторних матчів 1/16 фіналу Ліги Європи. «Шахтар» поступився на виїзді «Айнтрахту» та залишив турнір, водночас «Динамо» було сильнішим за «Олімпіакос» і продовжило свій шлях у Європі.

Крім того, «Генк» нашого Руслана Малиновсього несподівано розгромно програв вдома «Славії» і вибуває зі змагань. Українець провів на полі всі 90 хвилин, але результативними діями не відзначився.

Серед інших подій турніру відзначимо, що чотири команди змогли пробитися до наступної стадії Ліги Європи, програвши перший матч. Мова про загребське «Динамо», «Зальцбург», «Зеніт» і «Арсенал».

З сенсаційних результатів можна виокремити хіба що виліт «Баєра», який після нульової нічиєї в Росії, вдома не зміг обіграти «Краснодар» і припинив участь у турнірі.





Результати матчей-відповідей 1/16 фіналу Ліги Європи:

«Айнтрахт» - «Шахтар» - 4:1 (перша гра – 2:2)

«Арсенал» - БАТЕ – 3:0 (0:1)

«Валенсія» - «Селтік» - 1:0 (2:0)

«Вільярреал» - «Спортінг» - 1:1 (1:0)

«Динамо» Загреб - «Вікторія» - 3:0 (1:2)

«Зальцбург» - «Брюгге» - 4:0 (1:2)

«Зеніт» - «Фенербахче» - 3:1 (0:1)

«Наполі» - «Цюрих» - 2:0 (3:1)

«Баєр» - «Краснодар» - 1:1 (0:0)

«Бенфіка» - «Галатасарай» - 0:0 (2:1)

«Бетіс» - «Ренн» - 1:3 (3:3)

«Генк» - «Славія» - 1:4 (0:0)

«Динамо» Київ - «Олімпіакос» - 1:0 (2:2)

«Інтер» - «Рапід» - 4:0 (1:0)

«Челсі» - «Мальме» - 3:0 (2:1)