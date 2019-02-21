Проблема «шалених бізонів»: анонс матчу «Айнтрахт» - «Шахтар»
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Розсилка
«Гірники» збираються подивувати суперників ще раз
На вчорашніх передматчевих заходах наставник «Шахтаря» Паулу Фонсека був аж надміру іронічний і надто неговіркий. Додаткової нервозності його поведінці додала чергова згадка про попередника, який десять років тому виграв головний трофей для клубної скарбнички «гірників» - Кубок УЄФА. Виглядає, що це нагадування містера Фонсеку не те що не мотивує, а навіть зачіпає. Португальцеві на чолі «помаранчево-чорних» виходить далеко не все і чергова невдача на континентальній арені, яка виглядає більш ніж реальною, тільки згустить хмари.
«Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина) - «Шахтар» (Донецьк, Україна)
(перший матч — 2:2)
21 лютого 2019 року. 19:55
Франкфурт-на-Майні. «Франкфурт Штадіон»
Судді: Матеу Лаос — Себріан Девіс, дель Паломар — Де Бурґос, Латре (всі — Іспанія)
Травмовані: Ордець, Дентіньо, Веллінґтон Нем, Олексій Шевченко, Валерій Бондаренко (під запитанням) — Желсон Фернандеш, Алмані Туре, Аллан, Штендера, Торро Лукас, Абрагам (під запитанням), Роде (під запитанням)
Дискваліфіковані: Степаненко, Сергій Кривцов
Під загрозою дискваліфікації: Желсон Фернандеш
Орієнтовні склади
«Айнтрахт»: Кевін Трапп — Н’Діка, Гасебе, Гінтерреґер — Данні Да Кошта, де Ґузман, Ґачіновіч, Філіп Костіч — Лука Йовіч — Себастьєн Алле, Ребіч
«Шахтар»: П’ятов — Болбат, Микола Матвієнко, Хочолава, Ісмаїлі — Алан Патрік, Максим Малишев — Марлос, Віктор Коваленко, Тайсон — Жуніор Мораєш
Котирування букмекерів:
перемога «Айнтрахта» - 2,05, нічия — 3,75; перемога «Шахтаря» - 3,65
Днями «Шахтар» підсилився сильним бразильським хавбеком Маркосом Антоніо. Правда, у Франкфурті він ще не зіграє, так як у Лігу Європи не заявлений. Безперечно, Маркос знадобився би вже й зараз, адже без Тараса Степаненка велике занепокоєння викликає стан опорної зони донеччан. Звісно, якщо Максим Малишев вже набрав свої найкращі кондиції, він здатен зіграти не гірше за Тараса. Однак є сумніви, що після такої тривалої паузи Максим відновив форму в повній мірі.
Не надто великий, та ще й не дуже якісний вибір Фонсека має й на позиції центрального оборонця. Сергій Кривцов теж дискваліфікований, Іван Ордець травмований, від послуг Ярослава Ракицького португалець відмовився. Залишилися Давид Хочолава, який у нинішніх умовах став основним, Микола Матвієнко, котрий діяв на фланзі, а в центрі почав використовуватися зовсім нещодавно й новачок Валерій Бондаренко, міжнародний досвід якого майже нульовий.
По решті позицій основні кандидати виглядають на даний момент майже безальтернативними. Винятки можуть статися лише в тому випадку, якщо хтось в останню мить травмується.
Тренер «Айнтрахта» Аді Гюттер вибір виконавців має помітно ширший. Але й для нього травма капітана Желсона Фернандеша — втрата доволі відчутна. Швейцарця можуть замінити Джонатан Де Ґузман або Себастьян Роде. То якщо останній, звісно, все ж відновився після грубого підкату від Тараса Степаненка, котрий експерти ахметівського телеканалу «Футбол» не вважають порушенням, яке тягнуло на друге попередження.
Також варто очікувати, що сьогодні, на відміну від харківського матчу, попереду вийде тріо «шалених бізонів» - Лука Йовіч, Анте Ребіч і Себастьєн Алле. Кожен з них трохи зголоднів за голами і зустріч зі знекровленим втратами й травмами суперником — найліпша нагода невдалі серії перервати.