Проблема «шалених бізонів»: анонс матчу «Айнтрахт» - «Шахтар»

На «Франкфурт Штадіоні» має бути аншлаг і Паулу Фонсеку це радує Офіційний сайт ФК Шахтар

«Гірники» збираються подивувати суперників ще раз

На вчорашніх передматчевих заходах наставник «Шахтаря» Паулу Фонсека був аж надміру іронічний і надто неговіркий. Додаткової нервозності його поведінці додала чергова згадка про попередника, який десять років тому виграв головний трофей для клубної скарбнички «гірників» - Кубок УЄФА. Виглядає, що це нагадування містера Фонсеку не те що не мотивує, а навіть зачіпає. Португальцеві на чолі «помаранчево-чорних» виходить далеко не все і чергова невдача на континентальній арені, яка виглядає більш ніж реальною, тільки згустить хмари.

«Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина) - «Шахтар» (Донецьк, Україна)

(перший матч — 2:2)

21 лютого 2019 року. 19:55

Франкфурт-на-Майні. «Франкфурт Штадіон»

Судді: Матеу Лаос — Себріан Девіс, дель Паломар — Де Бурґос, Латре (всі — Іспанія)

Травмовані: Ордець, Дентіньо, Веллінґтон Нем, Олексій Шевченко, Валерій Бондаренко (під запитанням) — Желсон Фернандеш, Алмані Туре, Аллан, Штендера, Торро Лукас, Абрагам (під запитанням), Роде (під запитанням)

Дискваліфіковані: Степаненко, Сергій Кривцов

Під загрозою дискваліфікації: Желсон Фернандеш

Орієнтовні склади

«Айнтрахт»: Кевін Трапп — Н’Діка, Гасебе, Гінтерреґер — Данні Да Кошта, де Ґузман, Ґачіновіч, Філіп Костіч — Лука Йовіч — Себастьєн Алле, Ребіч

«Шахтар»: П’ятов — Болбат, Микола Матвієнко, Хочолава, Ісмаїлі — Алан Патрік, Максим Малишев — Марлос, Віктор Коваленко, Тайсон — Жуніор Мораєш

Котирування букмекерів:

перемога «Айнтрахта» - 2,05, нічия — 3,75; перемога «Шахтаря» - 3,65

Днями «Шахтар» підсилився сильним бразильським хавбеком Маркосом Антоніо. Правда, у Франкфурті він ще не зіграє, так як у Лігу Європи не заявлений. Безперечно, Маркос знадобився би вже й зараз, адже без Тараса Степаненка велике занепокоєння викликає стан опорної зони донеччан. Звісно, якщо Максим Малишев вже набрав свої найкращі кондиції, він здатен зіграти не гірше за Тараса. Однак є сумніви, що після такої тривалої паузи Максим відновив форму в повній мірі.

Віктор Коваленко з товаришами вчора притерлися до газону «Франкфурт Штадіон». Фото - ФК «Шахтар»

Не надто великий, та ще й не дуже якісний вибір Фонсека має й на позиції центрального оборонця. Сергій Кривцов теж дискваліфікований, Іван Ордець травмований, від послуг Ярослава Ракицького португалець відмовився. Залишилися Давид Хочолава, який у нинішніх умовах став основним, Микола Матвієнко, котрий діяв на фланзі, а в центрі почав використовуватися зовсім нещодавно й новачок Валерій Бондаренко, міжнародний досвід якого майже нульовий.

По решті позицій основні кандидати виглядають на даний момент майже безальтернативними. Винятки можуть статися лише в тому випадку, якщо хтось в останню мить травмується.

Тренер «Айнтрахта» Аді Гюттер вибір виконавців має помітно ширший. Але й для нього травма капітана Желсона Фернандеша — втрата доволі відчутна. Швейцарця можуть замінити Джонатан Де Ґузман або Себастьян Роде. То якщо останній, звісно, все ж відновився після грубого підкату від Тараса Степаненка, котрий експерти ахметівського телеканалу «Футбол» не вважають порушенням, яке тягнуло на друге попередження.

Сьогодні Желсон Фернандеш вочевидь не переслідуватиме Марлоса. Фото - Sportingpedia

Також варто очікувати, що сьогодні, на відміну від харківського матчу, попереду вийде тріо «шалених бізонів» - Лука Йовіч, Анте Ребіч і Себастьєн Алле. Кожен з них трохи зголоднів за голами і зустріч зі знекровленим втратами й травмами суперником — найліпша нагода невдалі серії перервати.