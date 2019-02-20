Клуб «Олімпіакос» радить своїм уболівальникам не злити українців усім, що пов'язане з Росією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ультрас «Олімпіакоса» налаштували проти себе київських візаві Twitter «Олімпіакоса»

Правда, ставлення до себе греки сформували трохи раніше

На офіційному сайті грецького «Олімпіакоса» з'явилася пам'ятка для вболівальників команди перед виїздом до Києва на матч 1/16 фінлу Ліги Європи, в якому їхня команда зустрінеться з «Динамо».

Фанатам порадили не вступати в політичні дискусії, особливо про війну на Сході України, не використовувати прапори і іншу символіку Росії, СССР, московського «Спартака», комуністичну атрибутику та й взагалі екіпіровку «Олімпіакоса» на вулицях міста.

Також вболівальникам не рекомендують користуватися громадським транспортом.

Клубні працівники знають, про що говорять, адже фанати київського клубу не забули, що під час першого матчу в Піреї на стадіоні «Ґерґіос Караїскакіс» на секторі грецьких ультрас був помічений російський стяг.

Зазначимо, що повторний матч 1/16 фіналу Ліги Європи між «Динамо» та «Олімпіакосом» відбудеться у четвер, 21 лютого, о 22:00 у Києві.