Клуб «Олімпіакос» радить своїм уболівальникам не злити українців усім, що пов'язане з Росією
-
Розсилка
Правда, ставлення до себе греки сформували трохи раніше
На офіційному сайті грецького «Олімпіакоса» з'явилася пам'ятка для вболівальників команди перед виїздом до Києва на матч 1/16 фінлу Ліги Європи, в якому їхня команда зустрінеться з «Динамо».
Фанатам порадили не вступати в політичні дискусії, особливо про війну на Сході України, не використовувати прапори і іншу символіку Росії, СССР, московського «Спартака», комуністичну атрибутику та й взагалі екіпіровку «Олімпіакоса» на вулицях міста.
Також вболівальникам не рекомендують користуватися громадським транспортом.
Клубні працівники знають, про що говорять, адже фанати київського клубу не забули, що під час першого матчу в Піреї на стадіоні «Ґерґіос Караїскакіс» на секторі грецьких ультрас був помічений російський стяг.
Зазначимо, що повторний матч 1/16 фіналу Ліги Європи між «Динамо» та «Олімпіакосом» відбудеться у четвер, 21 лютого, о 22:00 у Києві.