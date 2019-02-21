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    «Айнтрахт» познущався над «Шахтарем» у матчі-відповіді Ліги Європи (відео)

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    &laquo;Гірники&raquo; провалили середину першого тайму - «Айнтрахт» познущався над «Шахтарем» у матчі-відповіді Ліги Європи (відео)
    «Гірники» провалили середину першого тайму
    «Шахтар»

    Українці зупинилися на шляху до 1/8 фіналу турніру

    «Шахтар» щойно завершив поєдинок проти «Айнтрахта» в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. На жаль, донецька команда не встояла в Франкфурті (1:4) та припиняє боротьбу в другому за рангом клубному турнірі.

    «Гірники» провалили середину першого тайму. Німці легко пройшли захист українців, а після прострілу да Кости Йович спокійно завдав результативного удару по воротах П’ятова. Хочолава елементарно відпустив лідера атак суперника.

    Уже за чотири хвилини господарі поля подвоїли перевагу. Після одного з дальніх ударів м’яч в межах власного штрафного майданчика влучив у руку іншого центрального захисника Матвієнка. Суддя одразу вказав на 11-метрову позначку, а Халлер упевнено реалізував пенальті.

    Після перерви «Шахтар» зумів відквитати один гол. Спрацювала награна бразильська зв’язка Ісмаїлі – Мораєс.

    Однак незабаром у пориві відігратися «Гірники» пропустили стрімкий контрвипад німців: Костич вивів на зручну позицію Халлера, а той не змарнував нагоди.

    Уже під завісу зустрічі масну крапку поставив Анте Ребич, який вийшов за заміну впродовж гри, - 4:1.

    https://youtu.be/XKyI60CU6cw

    Таким чином «Шахтар» залишає Лігу Європи, а «Айнтрахт» виходить в 1/8 фіналу турніру.

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