«Айнтрахт» познущався над «Шахтарем» у матчі-відповіді Ліги Європи (відео)



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«Гірники» провалили середину першого тайму «Шахтар»

Українці зупинилися на шляху до 1/8 фіналу турніру

«Шахтар» щойно завершив поєдинок проти «Айнтрахта» в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. На жаль, донецька команда не встояла в Франкфурті (1:4) та припиняє боротьбу в другому за рангом клубному турнірі.

«Гірники» провалили середину першого тайму. Німці легко пройшли захист українців, а після прострілу да Кости Йович спокійно завдав результативного удару по воротах П’ятова. Хочолава елементарно відпустив лідера атак суперника.

Уже за чотири хвилини господарі поля подвоїли перевагу. Після одного з дальніх ударів м’яч в межах власного штрафного майданчика влучив у руку іншого центрального захисника Матвієнка. Суддя одразу вказав на 11-метрову позначку, а Халлер упевнено реалізував пенальті.

Після перерви «Шахтар» зумів відквитати один гол. Спрацювала награна бразильська зв’язка Ісмаїлі – Мораєс.

Однак незабаром у пориві відігратися «Гірники» пропустили стрімкий контрвипад німців: Костич вивів на зручну позицію Халлера, а той не змарнував нагоди.

Уже під завісу зустрічі масну крапку поставив Анте Ребич, який вийшов за заміну впродовж гри, - 4:1.

https://youtu.be/XKyI60CU6cw

Таким чином «Шахтар» залишає Лігу Європи, а «Айнтрахт» виходить в 1/8 фіналу турніру.