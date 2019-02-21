В очікуванні бою на полі і за його межами: анонс матчу «Динамо» - «Олімпіакос»

Від дій Віктора Циганкова ефективність атакувальної ланки киян залежить дуже сильно Twitter ФК «Олімпіакос»

Матч, після якого в невдахи може зникнути мотивація на рештку сезону

Тиждень тому в Піреї вони розкрилися одне перед одним сповна. Кожен з суперників видав по різному тайму, показав, як грати може і як діяти не треба. Зустріч на «Караїскакісі» продемонструвала, що явного фаворита в цього двобою немає. Обидві сторони володіють козирями, але мають і надто помітні слабкі сторони, що не дозволяє діяти стабільно. Тому й спрогнозувати кінцевий результат протистояння майже неможливо.

Високий градус двобою підтримуватиметься й поза межами стадіону. Російський стяг на фанатському секторі під час домашнього матчу, братські стосунки ультрас «Олімпіакоса» з найбільшими ворогами киян московським «Спартаком» ґарантують грекам в українській столиці ґречний прийом. І хоч офіційний сайт клубу попередив осіб, які зібралися на виїзд в Україну, як треба поводитися і про що говорити не варто, можна не сумніватися, що максимальної конспірації досягти буде вкрай складно. А отже впродовж сьогоднішнього дня на вулицях української столиці і в кнайпах можна очікувати цікавих баталій. Мабуть, навіть жорсткіших, ніж «махач» поруч зі станцією метро Хрещатик між прихильниками «Динамо» і «Айнтрахта» минулого тижня.

«Динамо» (Київ, Україна) - «Олімпіакос» (Пірей, Греція)

(перший матч — 2:2)

21 лютого 2019 року. 22:00

Київ. НСК «Олімпійський»

Судді: Кружляк — Сомолані, Ганчко — Петер Краловіч, Філіп Ґлова (всі — Словаччина)

Травмовані: Дуелунн, Піваріч, Беседін, Буено — Ельабдельауї, Яґош Вуковіч, Хрістодулопулос

Дискваліфікований: Маді Камара («Олімпіакос»)

Під загрозою дискваліфікації: Вербіч, Гармаш, Буяльський — Пап Абу Сіссе, Бухалакіс

Орієнтовні склади

«Динамо»: Денис Бойко — Кендзьора, Бурда, Кадар, Віталій Миколенко — Буяльський, Шепелєв — Віктор Циганков, Шапаренко, Вербіч — Соль

«Олімпіакос»: Жозе Ша — Торосідіс, Пап Абу Сіссе, Мерія, Леонардо Кутріс — Натхо, Ґільєрме — Жіль Діаш, Фортуніс, Поденсе — Ахмед Хассан

Котирування букмекерів:

перемога «Динамо» - 2,20, нічия — 3,4; перемога «Олімпіакоса» - 3,6

Ввечері на полі «Олімпійського» буде гаряче. І хоч лазарети обох команд наповнені приблизно однаково, втрати «Олімпіакоса» все ж виглядають вагомішими. Бодай тому, що всі травмовані «Динамо», за винятком Буено, випали на тривалий час, а отже тренерський штаб мав достатньо часу, щоб підготувати їм повноцінну заміну.

«Олімпіакос» зіштовхнувся з масовими втратами буквально в останній час. Найдавніше — три тижні тому — вибув правий оборонець Омар Ельабдельауї. Натомість майже незамінний стоппер Яґош Вуковіч і важлива постать атакувальної ланки Лазарос Хрістодулопулос випали за підсумками виграного 4:1 дербі в афінського АЄКа.

У принципі, багато варіантів для замін тренер Педру Мартінш не має. В центрі оборони замість Вуковіча разом із Папом Абу Сіссе можуть зіграти тунісець Яссін Мерія чи португалець Родерік. Останніх два поєдинки (проти «Динамо» і АЄКа) Мерія провів справа в обороні, замість Ельабдельауї. Однак на цій позиції в пірейців є досвідчений Васіліс Торосідіс, виставивши якого, Мартінш може використати Мерію в центрі. Під запитанням залишається і позиція лівого оборонця. В двох згадуваних зустрічах тренер пірейців несподівано виставляв не Лео Кутріса, а Костаса Цімікаса. І грав той начебто й непогано. Втім, сумнівно, що тренер довірить 22-річному футболістові третій впродовж тижня матч поспіль.

Ще одна втрата греків має дисциплінарний характер. Маді Камара, отримавши сигнальне попередження в першій зустрічі, зіграти на «Олімпійськоиу» не зможе. Найімовірніше, в опорній зоні поруч із Ґільєрме вийде досвідчений ізраїльтянин Бібрас Натхо. В атакувальній ланці рішення Мартінша виглядають прогнозованими. Зокрема на вістрі атаки має з’явитися єгиптянин Ахмед Хассан, який взимку виглядає помітно ліпшим у порівнянні з Міґелем Ґерреро.

Під час вчорашньої прес-конференції Хацкевич презентував Франа Соля. Фото - офіційний сайт клубу

Для тренера ж «Динамо» Олександра Хацкевича найголовніше в цей момент — відновлення центрального оборонця Тамаша Кадара.І хоч Олександр Миколайович і запевняв, що до гри угорець готується, ці слова можуть бути певною ширмою, наміром збити опонента спантелику. В будь-якому разі, що означає можлива відсутність Кадара, було видна в першій зустрічі, коли Артем Шабанов, який замінив Тамаша, допустив кілька помилок, зокрема й результативну, в ситуації, коли забивався перший м’яч.

Дискусійними в «Динамо» можуть бути ще дві позиції. Точніше, Фран Соль на вістрі атаки за підсумками першого матчу, м’яко кажучи, не вразив, але заміни йому за умови травми Артема Бєсєдіна банально немає. А отже сьогодні ввечері, мабуть, знов гратиме іспанець. Назарія Русина якщо й варто чекати, то з лави для запасних.

Ще одна загадка — кого Хацкевич виставить в опорній зоні. Володимир Шепелєв та Віталій Буяльський на виїзді відіграли вельми вдало. Володимир навіть удостоївся від тренера похвали на вчорашній прес-конференції. Втім, не можна виключати, що тренер вирішить додати у середній ланці свіжості і випустить Дениса Гармаша чи Сергія Сидорчука.

Настрій у таборі киян піднесений. Фото - офіційний сайт клубу

Зрештою, якими б не були тренерські рішення, які торкаються основного складу, можна припустити, що сюрпризів для опонента вони не таїтимуть. А тому буде серйозне протистояння, перемогти в якому здатен кожен. Зважаючи на те, що обидві команди майже втратили шанси на боротьбу за чемпіонство у внутрішніх чемпіонатах, головною мотивацією на весну залишаються єврокубки. Якщо зникнуть вони, у гравців може настати апатія. А в ній не зацікавлений ні Хацкевич, ні Мартінш.