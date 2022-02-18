Ліга конференцій УЄФА: всі результати матчів 1/16 фіналу

«Славія» з українцями в складі створила сенсацію в грі проти «Фенербахче»

Перші матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій порадували й українських вболівальників. «Славія» з Праги, за яку виступають гравці національної та молодіжно збірних України, відповідно, Тарас Качараба і Максим Таловеров, зуміла на виїзді перемогти іменитий турецький «Фенербахче».

Продовжує дивувати «Буде Глімт», який вибив з розіграшу луганську «Зорю». Цього разу норвежці здолали на виїзді шотландський «Селтік».

Ліга конференцій. 1/16 фіналу. Перші матчі

ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) – «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – 1:0 (Гакпо, 11).

«Фенербахче» (Туреччина) – «Славія» (Чехія) – 2:3 (Пелкас, 58, Ферді Кадіоглу, 83 – Траоре, 45, Дорлі, 62, Лінгр, 64).

«Мідтʼюлланд» (Данія) – ПАОК (Греція) – 1:0 (Андерссон, 20).

«Рапід» (Австрія) – «Вітесс» (Нідерланди) – 2:1 (Друйф, 1, Грюль, 16 – Опенда, 74).

«Марсель» (Франція) – «Карабах» (Азербайджан) – 3:1 (Мілік, 41, 44, Пайєт, 90+2 – Кеді, 85).

«Лестер» (Англія) – «Рандерс» (Данія) – 4:1 (Ндіді, 23, Барнс, 49, Дака, 55, Дьюсбері-Холл, 74 – Хаммерсхой-Містраті, 45).

«Селтік» (Шотландія) – «Буде-Глімт» (Норвегія) – 1:3 (Маеда, 79 – Еспейорд, 7, Пеллегріно, 55, Ветлесен, 81).

«Спарта» (Чехія) – «Партизан» (Сербія) – 0:1 (Меніг, 78).

Поєдинки у відповідь відбудуться 24 лютого.

Вісім переможців груп Ліги конференцій – голландські АЗ та «Феєноорд», швейцарський «Базель, бельгійський «Гент», данський «Копенгаген», французький «Ренн» та італійська «Рома» –пробилися до 1/8 фіналу. Жеребкування цієї стадії відбудеться 25 лютого.

У четвер, 17 лютого, відбулися також матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.