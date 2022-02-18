Ліга Європи: всі результати перших матчів 1/16 фіналу

«Барселона» і «Наполі» розішлися миром, дортмундська «Боруссія» сенсаційно поступилася

17 лютого відновилися змагання у Лізі Європи. Команди провели перші матчі 1/16 фіналу. Не обійшлося без сенсацій. Одна х головних відбулася в Дортмунді. Місцева «Боруссія» несподівано поступилася шотландському «Рейнджерс». Відзначимо нічию «Наполі» на полі «Барселони». Іспанський клуб мав багато моментів для взяття воріт італійців, але задовольнився лише нічиєю.

Продовжує дивувати молдовський «Шериф». Команда Юрія Вернидуба, яка вибила з єврокубків донецький «Шахтар», цього разу взяла гору над міцною португальською «Брагою».

Ліга Європи. 1/16 фіналу. Перші матчі

«Барселона» (Іспанія) – «Наполі» (Італія) – 1:1 (Торрес, 59, з пенальті – Зелінські, 29).

«Зеніт» (Росія) – «Бетис» (Іспанія) – 2:3 (Дзюба, 25, Малком, 28 – Родрігес, 8, Вілліан Жозе, 18, Гуардадо, 41).

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – «Рейнджерс» (Шотландія) – 2:4 (Беллінгем, 51, Геррейру, 82 – Тавернієр, 38, з пенальті, Морелос, 41, Лундстрам, 49, Загаду, 54, у свої ворота).

«Шериф» (Молдова) – «Брага» (Португалія) – 2:0 (Тілль, 43, з пенальті, Траоре, 83).

«Аталанта» (Італія) – «Олімпіакос» (Греція) – 2:1 (Джимсіті, 61, 63 – Соарес, 16).

«Севілья» (Іспанія) – «Динамо» (Загреб, Хорватія) – 3:1 (Ракитич, 13, з пенальті, Окампос, 44, Марсьяль, 45+1 – Оршич, 41).

«Лейпциг» (Німеччина) – «Реал Сосьєдад» (Іспанія) – 2:2 (Нкунку, 30, Форсберг, 82, з пенальті – Ле Норман, 8, Оярсабаль, 64, з пенальті).

«Порту» (Португалія) – «Лаціо» (Італія) – 2:1 (Тоні Мартінес, 37, 49 – Дзакканьї, 23).

Матчі у відповідь відбудуться 24 лютого.

Вісім переможців груп Ліги Європи – німецькі «Айнтрахт» і «Баєр», французькі «Ліон» та «Монако», англійський «Вест Гем», турецький «Галатасарай», московський «Спартак» та сербська «Црвена Звезда» – одразу вийшли до 1/8 фіналу турніру.