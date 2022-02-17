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    Чемпіон світу з боксу отримав від Кличка квартиру. Раніше йому подарували помешкання в Одесі

    Юрій Захареєв став власником вже двох квартир - Чемпіон світу з боксу отримав від Кличка квартиру. Раніше йому подарували помешкання в Одесі
    Юрій Захареєв став власником вже двох квартир
    фото:

    Мер столиці зробив Юрія Захареєва киянином

    Чемпіон світу з боксу Юрій Захареєв став власником квартири в Києві. Щедрий подарунок йому зробив мер столиці Віталій Кличко. Колишній боксер-професіонал вручив молодому спортсмену сертифікат на двокімнатне помешкання.

    Минулого року Юрій Захареєв двічі перемагав на чемпіонатах світу. Весною він здобув золоту медаль на молодіжній першості, а восени став найсильнішим вже серед дорослих. У фіналу він здобув переконливу перемогу над росіянином.

    Примітно, що після першої перемоги йому подарували квартиру в Одесі.

    Там він, до речі, буває наїздами. Сам він з села під Білгород-Дністровським, де продовжує готуватися до Олімпіади 2024 року в Парижі.

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    Теги: Володимир Кличко чемпіонат світу бокс Юрій Захареєв
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    Чемпіон світу з боксу отримав від Кличка квартиру. Раніше йому подарували помешкання в Одесі