Чемпіон світу з боксу отримав від Кличка квартиру. Раніше йому подарували помешкання в Одесі

Юрій Захареєв став власником вже двох квартир

Мер столиці зробив Юрія Захареєва киянином

Чемпіон світу з боксу Юрій Захареєв став власником квартири в Києві. Щедрий подарунок йому зробив мер столиці Віталій Кличко. Колишній боксер-професіонал вручив молодому спортсмену сертифікат на двокімнатне помешкання.

Минулого року Юрій Захареєв двічі перемагав на чемпіонатах світу. Весною він здобув золоту медаль на молодіжній першості, а восени став найсильнішим вже серед дорослих. У фіналу він здобув переконливу перемогу над росіянином.

Примітно, що після першої перемоги йому подарували квартиру в Одесі.

Там він, до речі, буває наїздами. Сам він з села під Білгород-Дністровським, де продовжує готуватися до Олімпіади 2024 року в Парижі.